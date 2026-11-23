Coraz więcej rodziców decyduje się na nadawanie dzieciom imion staropolskich, a jednym z najbardziej znanych przykładów tego trendu jest Mieszko .

. Propozycja ta budzi natychmiastowe skojarzenia z pierwszymi władcami oraz początkami państwa polskiego i jego historią .

. Tylko w 2025 roku imię to nadano 376 chłopcom , dzięki czemu znalazło się ono w pierwszej setce najpopularniejszych wyborów.

, dzięki czemu znalazło się ono w pierwszej setce najpopularniejszych wyborów. Mimo niewielkiego spadku zainteresowania w ostatnich latach, rodzice wybierają imię Mieszko znacznie częściej niż na początku obecnego stulecia.

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Skąd pochodzi imię Mieszko i jakie ma historyczne znaczenie

Męskie imię Mieszko ma rodowód słowiański i najmocniej wiąże się z postacią Mieszka I. Pierwszy historyczny władca Polski zapisał się na kartach dziejów między innymi poprzez przyjęcie chrztu w 966 roku. Z tego powodu imię to budzi silne skojarzenia z historią i natychmiast przywołuje na myśl początki polskiej państwowości.

Propozycja ta cechuje się krótkim oraz wyrazistym brzmieniem, a przy tym nie jest ani całkowicie obca, ani trudna do wymówienia. Dla wielu rodziców stanowi to ciekawą alternatywę dla najpopularniejszych imion, które nieustannie dominują na szczytach zestawień.

Popularność imienia Mieszko w Polsce. Ile dzieci je nosi

Z oficjalnych statystyk wynika, że w ciągu ostatnich dwóch dekad imię Mieszko mocno zyskało na popularności. Podczas gdy w 2000 roku nazwano tak zaledwie 46 chłopców, w kolejnych latach liczba ta systematycznie rosła, osiągając w 2015 roku pułap 329 nadań.

Szczyt popularności w badanym okresie przypadł na 2019 rok, kiedy to rodzice wybrali imię Mieszko dla 476 chłopców. W 2025 roku otrzymało je 376 dzieci, co przełożyło się na 66. pozycję w ogólnokrajowym rankingu imion męskich. Rok wcześniej odnotowano 395 takich wyborów, natomiast w 2023 roku było ich 416. Statystyki te dowodzą, że choć Mieszko pozostaje rozpoznawalną propozycją, w ostatnich latach zainteresowanie nim nieznacznie spadło.

Dlaczego rodzice wybierają staropolskie imiona dla dzieci

Trendy dotyczące wyboru imion podlegają ciągłym zmianom. Część rodziców decyduje się na krótkie i międzynarodowe formy, podczas gdy inni czerpią inspirację z literatury, rodzinnych opowieści lub historii Polski. Dawne, staropolskie imiona przyciągają uwagę swoim wyrazistym charakterem oraz tym, że wyraźnie odróżniają się od najczęściej nadawanych współcześnie propozycji.

Mieszko stanowi połączenie historycznego znaczenia, dużej rozpoznawalności oraz dość rzadkiego, lecz łatwo wpadającego w ucho brzmienia. Choć nie jest to wybór masowy, ze statystyk wynika, że imię Mieszko od lat utrzymuje się w pierwszej setce najpopularniejszych propozycji. Decydują się na nie osoby, które chcą nawiązać do dziejów Polski, a zarazem wybrać imię funkcjonujące we współczesnym języku.