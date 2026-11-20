Włoska kuchnia w Warszawie. Co serwuje Cucina Mia w Sheraton Grand Warsaw?

W samym centrum stolicy goście mogą poczuć klimat słonecznego wybrzeża Amalfi i spróbować autentycznych włoskich potraw. Zlokalizowana w hotelu Sheraton Grand Warsaw restauracja Cucina Mia serwuje świeże owoce morza oraz tradycyjne receptury w nowoczesnej odsłonie, bazując na aromatycznych produktach sprowadzanych prosto z Italii. W festiwalowym zestawieniu pojawiły się między innymi subtelne carpaccio z wołowiny podawane z borowikami i parmezanem, a także filet z okonia morskiego w towarzystwie krewetek oraz grzybów. Z kolei na zwolenników gęstszych, rozgrzewających dań czeka gładki krem grzybowy wzbogacony stracciatellą i chrupiącym parmezanem, a także tymiankowe risotto z dodatkiem koziego sera. Posiłek zamyka niezwykle apetyczne tiramisu w wersji pistacjowej, stanowiące słodki finał, któremu naprawdę ciężko odmówić. Całe to menu stworzono z myślą o osobach pragnących doświadczyć włoskiego dolce vita bez konieczności opuszczania kraju.

Restauracja Wentzl na krakowskim Rynku Głównym. Nowatorskie menu Artura Nowaka

Poszukiwacze doznań kulinarnych z najwyższej półki powinni koniecznie odwiedzić kultową restaurację Wentzl, która mieści się przy Rynku Głównym w Krakowie. Ten historyczny lokal na gastronomicznej mapie stolicy Małopolski funkcjonuje „właściwie od zawsze”. Specjalne menu opracowane na czas festiwalu przez szefa kuchni Artura Nowaka łączy kulinarną tradycję z nowoczesnym podejściem do formy i smaku. Chociaż fundamentem dań są rodzime składniki z uwzględnieniem produktów regionalnych z Małopolski, to sposób ich podania odważnie wykracza poza lokalne ramy, czerpiąc z wpływów azjatyckich. W karcie znalazły się takie pozycje jak tatar z pstrąga z dodatkiem granity z maślanki i ogórka czy też indyk w chrupiącej panierce panko, serwowany z piklowanym kalafiorem. Zwieńczeniem tej wyjątkowej kolacji jest natomiast czekoladowe brownie przygotowane na bazie czerwonej fasoli, podawane z sorbetem rokitnikowym. Prawdziwa rozkosz dla podniebienia.

Warmińskie smaki w Olsztynie. Restauracja Susz w Focus Hotel Premium

Działająca w olsztyńskim Focus Hotel Premium restauracja Susz garściami czerpie z darów warmińskiej natury, przekuwając regionalne produkty w niebanalne dania. Przygotowane na festiwal propozycje stanowią prawdziwą gratkę dla koneserów precyzyjnie skomponowanych potraw. W wariancie A goście spróbują treściwego gęsiego consommé z pachnącymi pierożkami, po którym na stół trafia wolno gotowany kark jelenia w rozmarynowym sosie demi-glace z dodatkiem konfitowanego ziemniaka i chrupiących chipsów z topinamburu. Opcja B kusi z kolei kremową zupą z grzybów leśnych z borowikiem, a jako danie główne wjeżdża delikatny filet z pstrąga skąpany w gładkim sosie rybnym, podany z sezonowymi warzywami oraz kuskusem perłowym. Całość zamykają desery oparte na dyskretnych zestawieniach kremowych musów, owoców i chrupkich elementów. Olsztyński lokal udowadnia, że przyroda może doskonale współgrać z inwencją kucharzy, dzięki czemu każde podane danie tworzy zupełnie osobną opowieść.

Manuarte w Łodzi i latynoskie menu od Agustina Egurroli na RestaurantWeek

Finałowy etap festiwalu RestaurantWeek stanowi doskonałą okazję, aby odwiedzić zlokalizowane w łódzkiej Manufakturze Manuarte i zanurzyć się w ognistych, latynoskich kulinariach. Ten wyjątkowy lokal, powstały z inicjatywy Agustina Egurroli, przyciąga gości bezkompromisową kartą dań. W opcji dla miłośników mięsa na pierwszy plan wysuwają się pełne aromatu, glazurowane żeberka z chrupiącymi ziemniakami patatas bravas oraz sosami aioli i bravas, przed którymi na stół trafia grillowana polenta z dodatkiem wędzonego sera, szynki serrano i purée z awokado. Z kolei na osoby preferujące dietę bezmięsną czeka nieszablonowe danie główne w postaci awokado w chrupiącym cieście. Niezależnie od wybranego wariantu, ucztę kończy gładki, kubański mus waniliowy serwowany ze świeżymi owocami oraz puszystą malinową espumą. Wizyta w tym miejscu to widowiskowa fuzja energii, muzyki i jedzenia, której po prostu nie można ominąć przed końcem kulinarnego święta.

Ile kosztuje RestaurantWeek i jak zarezerwować stolik przed 25 listopada?

Tegoroczna edycja RestaurantWeek dobiega końca już 25 listopada, więc warto jak najszybciej podjąć decyzję o wyjściu. Zorganizuj spotkanie z bliskimi, znajomymi lub partnerem i wykorzystaj jesienną aurę jako pretekst do poznawania nieznanych dotąd kuchni. Wystarczy wytypować interesujący lokal i dokonać rezerwacji miejsca bezpośrednio przez portal RestaurantWeek.pl.

Odwiedzający mogą liczyć na popisowe zestawy złożone z trzech dań oraz specjalny upominek, przy czym koszt udziału startuje od kwoty 69,99 zł za osobę, do której doliczana jest opłata rezerwacyjna w wysokości 12,99 zł na gościa przy wymogu rezerwacji dla minimum dwóch osób. Wspólne biesiadowanie można dodatkowo urozmaicić zamówieniem sezonowego naparu. Do każdej złożonej rezerwacji uczestnicy mają możliwość dobrania festiwalowej herbaty Lipton opartej na bazie Earl Grey, którą wzbogacono miodem, soczystą gruszką oraz aromatycznym rozmarynem. Taka jesienna mieszanka spaja mocny herbaciany profil ze słodkimi nutami owoców i delikatnym ziołowym akcentem, stanowiąc idealne uzupełnienie trzydaniowej kolacji.

Wyjątkowy klimat wcale nie musi pryskać w momencie przekroczenia progu lokalu gastronomicznego. Za sprawą oferty marki Sinsay Home od Sinsay ten sam nastrój da się z łatwością odtworzyć w domowym zaciszu. Dobrane ze smakiem akcesoria oraz przyjemne w dotyku tkaniny pozwalają szybko odmienić mieszkanie, nadać pomieszczeniom świeżego wyrazu i zaaranżować kącik idealny do jesiennego relaksu.

Zniżki studenckie na RestaurantWeek i BreakfastWeek. Jak działa platforma uniperks?

Nadchodzi ostateczny moment na kulinarne podboje dla żaków, ponieważ ograniczony studencki portfel wcale nie zmusza do odmawiania sobie wyjść do lokali. W serwisie uniperks udostępniono przeszło 290 dedykowanych rabatów i benefitów, które pozwalają studentom korzystać z rozmaitych rozrywek i testować nowe punkty na mapie miast w znacznie przystępniejszych cenach. W puli tych udogodnień przygotowano również gratkę dla smakoszy, obejmującą promocje na wydarzenia RestaurantWeek oraz BreakfastWeek. Posiadacze legitymacji studenckiej mogą tym samym odebrać dedykowane zniżki, by cieszyć się wybornym śniadaniem lub wyjątkową kolacją w obniżonej, festiwalowej stawce. Czasu na decyzję zostało niewiele, gdyż obydwa wydarzenia kończą się dokładnie 25 listopada. Pełną listę propozycji można znaleźć w witrynie uniperks.pl, co pozwoli w pełni spożytkować przysługujące studentom ulgi przed upływem ostatecznego terminu.