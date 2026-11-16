ABW zatrzymała nastoletnich neonazistów. Trzech Polaków szykowało zamach

Spis treści
- Zatrzymanie przez ABW. Tomasz Siemoniak o nastolatkach planujących zamach
- Nastolatkowie zatrzymani przez ABW gromadzili substancje chemiczne i plany budowy broni
- Areszt dla 17-latków podejrzanych o terroryzm. Sąd podjął decyzję
- Prokuratura Regionalna w Gdańsku i ABW badają międzynarodowe kontakty nastolatków
- Radykalizacja młodzieży na platformach Telegram i Discord pod lupą ABW
Zatrzymanie przez ABW. Tomasz Siemoniak o nastolatkach planujących zamach
Wpis na platformie X autorstwa Tomasza Siemoniaka, ministra koordynatora służb specjalnych, ujawnił zatrzymanie trzech młodych Polaków przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). W ręce funkcjonariuszy wpadli dwaj 17-latkowie oraz ich 16-letni kolega, którzy według ustaleń służb utrzymywali kontakty z międzynarodowymi grupami neonazistowskimi.
Śledczy ustalili, że podejrzani otwarcie promowali skrajnie prawicowe poglądy, takie jak nazizm i faszyzm. Cały proceder okazał się jednak dużo groźniejszy niż samo głoszenie radykalnych haseł.
„Nastolatkowie nie tylko propagowali ideologię nazistowską i faszystowską, ale podejmowali już działania zmierzające do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym” - przekazał minister Siemoniak.
- Zatrzymani przez ABW byli uczniami szkół ponadpodstawowych. Pochodzili z województwa kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. Sprawa ma charakter rozwojowy - komentuje w rozmowie z „Super Expressem” rzecznik ministra Siemoniaka, Jacek Dobrzyński.
W ocenie funkcjonariuszy podejrzani przekroczyli granicę zwykłego udostępniania i wymiany ekstremistycznych materiałów w sieci. Zdaniem osób prowadzących śledztwo rozpoczęli oni już realne przygotowania, które mogły doprowadzić do prawdziwego niebezpieczeństwa.
Nastolatkowie zatrzymani przez ABW gromadzili substancje chemiczne i plany budowy broni
Z informacji przekazanych przez ABW wynika, że dwaj starsi podejrzani porozumiewali się za pośrednictwem internetowych komunikatorów. W trakcie rozmów przekazywali sobie instrukcje dotyczące domowej produkcji ładunków wybuchowych, tworzenia prowizorycznej broni oraz szykowania środków pirotechnicznych.
Według ustaleń śledczych zdobywanie wiedzy na ten temat miało konkretny cel i służyło bezpośrednim przygotowaniom do przeprowadzenia ataku terrorystycznego.
W trakcie przeszukania lokalu zajmowanego przez jednego z nastolatków agenci ABW znaleźli i przejęli odczynniki chemiczne. Służby podejrzewają, że zabezpieczone substancje mogły posłużyć do skonstruowania bomby, dlatego teraz trafią one w ręce biegłych, którzy poddadzą je szczegółowym analizom laboratoryjnym.
Areszt dla 17-latków podejrzanych o terroryzm. Sąd podjął decyzję
Po zakończeniu wstępnych czynności procesowych prokuratorzy złożyli wnioski o odizolowanie dwóch starszych nastolatków. Sąd przychylił się do tego stanowiska i zdecydował o umieszczeniu obu 17-latków w tymczasowym areszcie.
Wobec najmłodszego członka grupy zastosowano z kolei przepisy przewidziane dla osób nieletnich. Zgodnie z postanowieniem sądu zatrzymany 16-latek trafił bezpośrednio do schroniska dla nieletnich.
Prokuratura Regionalna w Gdańsku i ABW badają międzynarodowe kontakty nastolatków
Nadzór nad sprawą o charakterze rozwojowym sprawuje Prokuratura Regionalna w Gdańsku, która działa ramię w ramię z funkcjonariuszami ABW. Obecnie śledczy prześwietlają zarekwirowane komputery i smartfony, a także analizują historię internetowych rozmów zatrzymanych, którzy według słów ministra Siemoniaka byli częścią międzynarodowego środowiska skrajnej prawicy.
Radykalizacja młodzieży na platformach Telegram i Discord pod lupą ABW
To wydarzenie pokazuje, jak łatwo młodzi ludzie ulegają radykalizacji na zamkniętych forach w sieci. Już wcześniej ABW wydawała komunikaty ostrzegawcze, wskazując, że ekstremiści chętnie sięgają po komunikatory Telegram oraz Discord w celu szerzenia treści o charakterze antysemickim, rasistowskim i neonazistowskim.
Podobna interwencja miała miejsce we wrześniu bieżącego roku, kiedy to agenci ABW ujęli dwóch 16-latków udzielających się na analogicznych czatach. W ich sprzęcie elektronicznym odkryto wówczas pliki poświęcone zamachom, masowym morderstwom oraz taktyce samotnych sprawców, co skłania służby do każdorazowego prześwietlania całej siatki powiązań i momentu, w którym fascynacja przemocą zamienia się w realne plany ataku.