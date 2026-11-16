ABW zatrzymała nastoletnich neonazistów. Trzech Polaków szykowało zamach

Zatrzymanie przez ABW. Tomasz Siemoniak o nastolatkach planujących zamach

Wpis na platformie X autorstwa Tomasza Siemoniaka, ministra koordynatora służb specjalnych, ujawnił zatrzymanie trzech młodych Polaków przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). W ręce funkcjonariuszy wpadli dwaj 17-latkowie oraz ich 16-letni kolega, którzy według ustaleń służb utrzymywali kontakty z międzynarodowymi grupami neonazistowskimi.

Śledczy ustalili, że podejrzani otwarcie promowali skrajnie prawicowe poglądy, takie jak nazizm i faszyzm. Cały proceder okazał się jednak dużo groźniejszy niż samo głoszenie radykalnych haseł.

„Nastolatkowie nie tylko propagowali ideologię nazistowską i faszystowską, ale podejmowali już działania zmierzające do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym” - przekazał minister Siemoniak.

- Zatrzymani przez ABW byli uczniami szkół ponadpodstawowych. Pochodzili z województwa kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. Sprawa ma charakter rozwojowy - komentuje w rozmowie z „Super Expressem” rzecznik ministra Siemoniaka, Jacek Dobrzyński.

W ocenie funkcjonariuszy podejrzani przekroczyli granicę zwykłego udostępniania i wymiany ekstremistycznych materiałów w sieci. Zdaniem osób prowadzących śledztwo rozpoczęli oni już realne przygotowania, które mogły doprowadzić do prawdziwego niebezpieczeństwa.

Funkcjonariusze @ABW_GOV_PL zatrzymali 3 obywateli RP, 16-latka i dwóch 17-latków, związanych z międzynarodowym środowiskiem neonazistowskim. ▶️ Nastolatkowie nie tylko propagowali ideologię nazistowską i faszystowską, ale podejmowali już działania zmierzające do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym. ▶️ Szczególne znaczenie dla postępowania mają ustalenia dotyczące dwóch 17-latków. Za pośrednictwem komunikatorów internetowych wymieniali się informacjami dotyczącymi domowej produkcji materiałów wybuchowych, konstruowania improwizowanej broni palnej oraz wytwarzania materiałów pirotechnicznych do bezpośredniego przeprowadzenia działań o charakterze terrorystycznym. ▶️ Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez jednego z podejrzanych, funkcjonariusze #ABW zabezpieczyli substancje chemiczne mogące służyć do wytwarzania materiałów wybuchowych. ▶️ Decyzją sądu dwaj 17-latkowie trafili do aresztu, a ich 16-letni kolega został umieszczony w schronisku dla nieletnich. ▶️ Śledztwo w tej sprawie, prowadzone przez @Prok_Regio_GDA wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ma charakter rozwojowy.— Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) November 16, 2026

Nastolatkowie zatrzymani przez ABW gromadzili substancje chemiczne i plany budowy broni

Z informacji przekazanych przez ABW wynika, że dwaj starsi podejrzani porozumiewali się za pośrednictwem internetowych komunikatorów. W trakcie rozmów przekazywali sobie instrukcje dotyczące domowej produkcji ładunków wybuchowych, tworzenia prowizorycznej broni oraz szykowania środków pirotechnicznych.

Według ustaleń śledczych zdobywanie wiedzy na ten temat miało konkretny cel i służyło bezpośrednim przygotowaniom do przeprowadzenia ataku terrorystycznego.

W trakcie przeszukania lokalu zajmowanego przez jednego z nastolatków agenci ABW znaleźli i przejęli odczynniki chemiczne. Służby podejrzewają, że zabezpieczone substancje mogły posłużyć do skonstruowania bomby, dlatego teraz trafią one w ręce biegłych, którzy poddadzą je szczegółowym analizom laboratoryjnym.

Areszt dla 17-latków podejrzanych o terroryzm. Sąd podjął decyzję

Po zakończeniu wstępnych czynności procesowych prokuratorzy złożyli wnioski o odizolowanie dwóch starszych nastolatków. Sąd przychylił się do tego stanowiska i zdecydował o umieszczeniu obu 17-latków w tymczasowym areszcie.

Wobec najmłodszego członka grupy zastosowano z kolei przepisy przewidziane dla osób nieletnich. Zgodnie z postanowieniem sądu zatrzymany 16-latek trafił bezpośrednio do schroniska dla nieletnich.

Prokuratura Regionalna w Gdańsku i ABW badają międzynarodowe kontakty nastolatków

Nadzór nad sprawą o charakterze rozwojowym sprawuje Prokuratura Regionalna w Gdańsku, która działa ramię w ramię z funkcjonariuszami ABW. Obecnie śledczy prześwietlają zarekwirowane komputery i smartfony, a także analizują historię internetowych rozmów zatrzymanych, którzy według słów ministra Siemoniaka byli częścią międzynarodowego środowiska skrajnej prawicy.

Radykalizacja młodzieży na platformach Telegram i Discord pod lupą ABW

To wydarzenie pokazuje, jak łatwo młodzi ludzie ulegają radykalizacji na zamkniętych forach w sieci. Już wcześniej ABW wydawała komunikaty ostrzegawcze, wskazując, że ekstremiści chętnie sięgają po komunikatory Telegram oraz Discord w celu szerzenia treści o charakterze antysemickim, rasistowskim i neonazistowskim.

Podobna interwencja miała miejsce we wrześniu bieżącego roku, kiedy to agenci ABW ujęli dwóch 16-latków udzielających się na analogicznych czatach. W ich sprzęcie elektronicznym odkryto wówczas pliki poświęcone zamachom, masowym morderstwom oraz taktyce samotnych sprawców, co skłania służby do każdorazowego prześwietlania całej siatki powiązań i momentu, w którym fascynacja przemocą zamienia się w realne plany ataku.