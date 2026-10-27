Dni wolne od pracy w 2027 roku. Tak najlepiej zaplanować długi urlop

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-10-27 9:31

Koniec 2026 roku zbliża się wielkimi krokami, co stanowi doskonałą okazję do przejrzenia kalendarza na 2027 rok. Przemyślane rozpisanie wniosków urlopowych umożliwi połączenie świąt ze zwykłymi weekendami. Pozwoli to znacznie wydłużyć czas na regenerację przy minimalnym zużyciu przysługującej puli wolnego. Najlepsze możliwości pod tym względem oferują styczeń, maj oraz listopad. Zobacz, w jakich terminach najbardziej opłaca się wziąć wolne.

Uśmiechnięta kobieta w okularach wskazuje na kalendarz biurkowy. O planowaniu urlopu w 2027 roku przeczytasz na EskaRock.
Autor: wayhomestudio/ Freepik.com
  • Układ kalendarza w 2027 roku stwarza pracownikom liczne okazje do zorganizowania sobie długich weekendów.
  • Wystarczy odpowiednio dobrać terminy i wziąć zaledwie kilka dni urlopu, aby cieszyć się nawet dziewięciodniowym wypoczynkiem.
  • Warto już teraz sprawdzić najkorzystniejsze daty, które pozwolą optymalnie rozplanować wolne i maksymalnie wydłużyć czas relaksu.

Kalendarz na 2027 rok. Lista dni ustawowo wolnych od pracy

Nadchodzący rok obfituje w okazje sprzyjające dłuższemu odpoczynkowi od obowiązków zawodowych. Nowy Rok wypada w piątek, a Święto Konstytucji 3 Maja oraz uroczystość Wszystkich Świętych gwarantują wolne poniedziałki. Korzystnie prezentuje się również przypadająca w piątek Wigilia Bożego Narodzenia.

Pełny wykaz świąt, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy w 2027 roku, prezentuje się następująco:

  • 1 stycznia (piątek) to Nowy Rok.
  • 6 stycznia (środa) przypada Święto Trzech Króli.
  • 28 i 29 marca (niedziela oraz poniedziałek) obchodzimy Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny.
  • 1 maja (sobota) przypada Święto Pracy.
  • 3 maja (poniedziałek) to Święto Konstytucji 3 Maja.
  • 27 maja (czwartek) wypada Boże Ciało.
  • 15 sierpnia (niedziela) to Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
  • 1 listopada (poniedziałek) przypada uroczystość Wszystkich Świętych.
  • 11 listopada (czwartek) obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.
  • 24 grudnia (piątek) przypada Wigilia Bożego Narodzenia.
  • 25 grudnia (sobota) to pierwszy dzień Bożego Narodzenia.
  • 26 grudnia (niedziela) wypada drugi dzień Bożego Narodzenia.

Należy pamiętać o ważnym przywileju wynikającym z przepisów. Za święta wypadające w sobotę, a więc 1 maja oraz 25 grudnia, osobom zatrudnionym w ramach pięciodniowego tygodnia pracy przysługuje dodatkowy dzień wolny w innym terminie, który wskazuje pracodawca.

Przeczytaj także:

Kiedy wziąć urlop w styczniu i maju 2027? Długi weekend i majówka

Szansa na dłuższy wypoczynek nadarza się już na samym starcie roku. Złożenie wniosku urlopowego na 4 oraz 5 stycznia pozwala połączyć noworoczny weekend ze Świętem Trzech Króli. Taki manewr daje w sumie sześć dni nieprzerwanego odpoczynku od 1 do 6 stycznia kosztem zaledwie dwóch dni z puli urlopowej.

Kolejną świetną okazją do regeneracji jest majówka. Święto 3 maja przypada w poniedziałek, co automatycznie zapewnia trzydniowy weekend. Wpisując urlop w dniach od 4 do 7 maja, zyskujemy aż dziewięć dni wolnego od 1 do 9 maja przy wykorzystaniu tylko czterech dni urlopowych. Ten bilans będzie jeszcze lepszy, jeśli pracodawca wyznaczy odbiór wolnego za sobotę 1 maja na przykład w piątek 30 kwietnia.

Urlop w Boże Ciało i 11 listopada 2027. Jak wydłużyć weekend?

Znakomitym momentem na szybkie wydłużenie wypoczynku jest wypadające w czwartek 27 maja Boże Ciało. Wzięcie jednego dnia urlopu w piątek 28 maja gwarantuje nam czterodniowy weekend. Identyczny scenariusz czeka nas jesienią, gdyż Święto Niepodległości 11 listopada także przypada w czwartek. Zarezerwowanie sobie wolnego w piątek 12 listopada zapewni odpoczynek aż do niedzieli bez konieczności zużywania wielu dni urlopowych.

Przerwa świąteczna w grudniu 2027. Jak zaplanować urlop na Boże Narodzenie?

Układ grudniowego kalendarza w 2027 roku jest wyjątkowo łaskawy, ponieważ Wigilia wypada w piątek, po którym następują dwa dni świąt Bożego Narodzenia. Oznacza to trzy dni wolnego z rzędu bez konieczności wypisywania jakichkolwiek wniosków urlopowych. Rozsądne dobranie wolnego w dni robocze poprzedzające święta lub następujące bezpośrednio po nich pozwoli na stworzenie znacznie dłuższej przerwy. Co więcej, pracownicy etatowi za pierwszy dzień świąt przypadający w sobotę 25 grudnia odbiorą dodatkowy dzień wolny w innym terminie, co jeszcze bardziej wydłuży czas świętowania.

Analiza kalendarza na 2027 rok wyraźnie pokazuje, że urlop najbardziej opłaca się brać na początku stycznia, w maju, w okolicach Bożego Ciała oraz 11 listopada. Stosowne wnioski dobrze jest złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, szczególnie gdy mamy w planach wyjazd. Przemyślane zarządzanie kalendarzem to gwarancja dłuższego wypoczynku przy jednoczesnym zachowaniu sporej części przysługującej puli urlopowej.

Tak Polacy świętują Boże Narodzenie w USA
Rocktoberfest 2026 – urodziny Radia Eska Rock za nami. Tak bawiliście się podczas tego niezapomnianego wydarzenia
Galeria zdjęć 78
Quiz. Wszystkich Świętych w PRL-u. Jeśli nie żyliście w tamtych czasach, nie macie szans
Pytanie 1 z 15
Czy w czasach PRL-u 1 listopada był dniem wolnym od pracy?