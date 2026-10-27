Dni wolne od pracy w 2027 roku. Tak najlepiej zaplanować długi urlop

Układ kalendarza w 2027 roku stwarza pracownikom liczne okazje do zorganizowania sobie długich weekendów.

Wystarczy odpowiednio dobrać terminy i wziąć zaledwie kilka dni urlopu, aby cieszyć się nawet dziewięciodniowym wypoczynkiem.

Warto już teraz sprawdzić najkorzystniejsze daty, które pozwolą optymalnie rozplanować wolne i maksymalnie wydłużyć czas relaksu.

Kalendarz na 2027 rok. Lista dni ustawowo wolnych od pracy

Nadchodzący rok obfituje w okazje sprzyjające dłuższemu odpoczynkowi od obowiązków zawodowych. Nowy Rok wypada w piątek, a Święto Konstytucji 3 Maja oraz uroczystość Wszystkich Świętych gwarantują wolne poniedziałki. Korzystnie prezentuje się również przypadająca w piątek Wigilia Bożego Narodzenia.

Pełny wykaz świąt, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy w 2027 roku, prezentuje się następująco:

1 stycznia (piątek) to Nowy Rok .

. 6 stycznia (środa) przypada Święto Trzech Króli .

. 28 i 29 marca (niedziela oraz poniedziałek) obchodzimy Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny .

. 1 maja (sobota) przypada Święto Pracy .

. 3 maja (poniedziałek) to Święto Konstytucji 3 Maja .

. 27 maja (czwartek) wypada Boże Ciało .

. 15 sierpnia (niedziela) to Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny .

. 1 listopada (poniedziałek) przypada uroczystość Wszystkich Świętych .

. 11 listopada (czwartek) obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości .

. 24 grudnia (piątek) przypada Wigilia Bożego Narodzenia .

. 25 grudnia (sobota) to pierwszy dzień Bożego Narodzenia .

. 26 grudnia (niedziela) wypada drugi dzień Bożego Narodzenia.

Należy pamiętać o ważnym przywileju wynikającym z przepisów. Za święta wypadające w sobotę, a więc 1 maja oraz 25 grudnia, osobom zatrudnionym w ramach pięciodniowego tygodnia pracy przysługuje dodatkowy dzień wolny w innym terminie, który wskazuje pracodawca.

Kiedy wziąć urlop w styczniu i maju 2027? Długi weekend i majówka

Szansa na dłuższy wypoczynek nadarza się już na samym starcie roku. Złożenie wniosku urlopowego na 4 oraz 5 stycznia pozwala połączyć noworoczny weekend ze Świętem Trzech Króli. Taki manewr daje w sumie sześć dni nieprzerwanego odpoczynku od 1 do 6 stycznia kosztem zaledwie dwóch dni z puli urlopowej.

Kolejną świetną okazją do regeneracji jest majówka. Święto 3 maja przypada w poniedziałek, co automatycznie zapewnia trzydniowy weekend. Wpisując urlop w dniach od 4 do 7 maja, zyskujemy aż dziewięć dni wolnego od 1 do 9 maja przy wykorzystaniu tylko czterech dni urlopowych. Ten bilans będzie jeszcze lepszy, jeśli pracodawca wyznaczy odbiór wolnego za sobotę 1 maja na przykład w piątek 30 kwietnia.

Urlop w Boże Ciało i 11 listopada 2027. Jak wydłużyć weekend?

Znakomitym momentem na szybkie wydłużenie wypoczynku jest wypadające w czwartek 27 maja Boże Ciało. Wzięcie jednego dnia urlopu w piątek 28 maja gwarantuje nam czterodniowy weekend. Identyczny scenariusz czeka nas jesienią, gdyż Święto Niepodległości 11 listopada także przypada w czwartek. Zarezerwowanie sobie wolnego w piątek 12 listopada zapewni odpoczynek aż do niedzieli bez konieczności zużywania wielu dni urlopowych.

Przerwa świąteczna w grudniu 2027. Jak zaplanować urlop na Boże Narodzenie?

Układ grudniowego kalendarza w 2027 roku jest wyjątkowo łaskawy, ponieważ Wigilia wypada w piątek, po którym następują dwa dni świąt Bożego Narodzenia. Oznacza to trzy dni wolnego z rzędu bez konieczności wypisywania jakichkolwiek wniosków urlopowych. Rozsądne dobranie wolnego w dni robocze poprzedzające święta lub następujące bezpośrednio po nich pozwoli na stworzenie znacznie dłuższej przerwy. Co więcej, pracownicy etatowi za pierwszy dzień świąt przypadający w sobotę 25 grudnia odbiorą dodatkowy dzień wolny w innym terminie, co jeszcze bardziej wydłuży czas świętowania.

Analiza kalendarza na 2027 rok wyraźnie pokazuje, że urlop najbardziej opłaca się brać na początku stycznia, w maju, w okolicach Bożego Ciała oraz 11 listopada. Stosowne wnioski dobrze jest złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, szczególnie gdy mamy w planach wyjazd. Przemyślane zarządzanie kalendarzem to gwarancja dłuższego wypoczynku przy jednoczesnym zachowaniu sporej części przysługującej puli urlopowej.

Tak Polacy świętują Boże Narodzenie w USA

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