Polacy żądają od producentów żywności konkretów. Oto, czego oczekują

Troska o zbilansowaną dietę to obecnie zadanie wymagające zaangażowania nie tylko samych kupujących i dietetyków, ale również całego przemysłu spożywczego. Ankiety przeprowadzone na reprezentatywnej próbie mieszkańców naszego kraju dowodzą, że wybór przy sklepowej półce nie zależy już wyłącznie od niskiej ceny czy walorów smakowych. Polacy liczą na to, że koncerny dostarczą im towary o wysokiej wartości odżywczej, a receptury będą opracowywane na bazie rzetelnych badań naukowych.

Polacy stawiają twarde warunki producentom żywności

Zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 85 procent, domaga się od marek spożywczych bezpośredniej pomocy w kształtowaniu właściwego sposobu odżywiania. Równie duża grupa docelowa (82 procent badanych) wskazuje na konieczność dodawania do artykułów spożywczych deficytowych mikroelementów, w tym przede wszystkim witamin, błonnika i minerałów. Równocześnie ponad ośmiu na dziesięciu respondentów żąda drastycznego zredukowania ilości soli, cukru oraz innych szkodliwych w nadmiarze substancji w gotowych wyrobach.

PORANEK - Inwokacja

Wyniki raportu udowadniają, że dla 75 procent konsumentów absolutnie kluczowa pozostaje obecność dobroczynnych minerałów i witamin. Taki wskaźnik dobitnie potwierdza rosnącą świadomość społeczeństwa w poszukiwaniu pełnowartościowego jedzenia.

Część rynkowych gigantów reaguje już na postulaty kupujących. Firmy chętniej decydują się na gruntowne modyfikacje stosowanych receptur, co oznacza cięcie poziomu cukru. Producenci stawiają na projektowanie żywności funkcjonalnej i uzupełnianie składów o cenne substancje odżywcze.

Wyniki badania pokazują, że konsumenci coraz częściej patrzą na producentów żywności jak na partnerów w dbaniu o zdrowie. Oczekują nie tylko dostępności produktów o odpowiednim składzie, ale również konkretnych działań wspierających zdrowszy styl życia – mówi Magdalena Zalewska, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju w grupie spółek DANONE.

Koncerny zmieniają składy swoich flagowych produktów

Podobną strategię wdraża grupa spółek DANONE, koncentrując się na czterech priorytetowych z punktu widzenia klienta filarach. Mowa o podnoszeniu jakości jedzenia, wprowadzaniu innowacji, edukacji i nasycaniu wyrobów mikroelementami. Raport „Niesiemy zdrowie poprzez żywność” wskazuje, że w 2025 roku świeże artykuły tej marki posiadały o 7 procent więcej białka oraz aż o jedną piątą więcej wapnia, a ilość dodanego cukru spadła o 10 procent względem poprzedniego roku.

Sztandarowym dowodem ewolucji asortymentu jest serek Danio. Na przestrzeni minionej dekady ilość wsypywanego do niego cukru zredukowano o 12 procent, a w 2025 roku formułę uzupełniono o witaminę D i wapń. Podobne procesy przeszły propozycje roślinne z linii Alpro. Zyskały one na przestrzeni lat dodatkowe porcje wapnia, jodu oraz zestaw witamin z grupy B (B2, B6, B12) i D2.

Można by się zastanawiać, czemu nie rezygnujemy z cukru prędzej. Warto jednak zauważyć, że każda reformulacja to złożony proces – usunięcie lub ograniczenie jednego składnika pociąga za sobą szereg innych zmian, by produkt nadal miał ten sam smak czy konsystencję, którą polubili konsumenci – dodaje Magdalena Zalewska.

Firma zapowiada jednocześnie kolejne długoterminowe kroki. Według oficjalnych deklaracji, do 2030 roku aż 88 procent globalnej puli wegańskich i nabiałowych wyrobów dla dorosłych nie przekroczy limitu 10 gramów cukru na 100 gramów artykułu. Założono też, że docelowo 95 procent asortymentu ma dostarczać organizmowi przynajmniej dwóch istotnych dla zdrowia składników odżywczych.

Medycyna fundamentem w projektowaniu nowej żywności

Ponad 80 procent pytanych oczekuje od marek spożywczych samodzielnego finansowania badań nad ludzkim zdrowiem. Konsumenci nie chcą asortymentu tworzonego pod chwilowe trendy, lecz domagają się wyrobów opartych na twardych dowodach medycznych. Grupa DANONE od dekad inwestuje potężne środki w globalne analizy mikrobioty, jelit, odporności i diety dzieci, współpracując z ekspertami. W Polsce firma realizuje z kolei programy uczące dzieci optymalnego nawadniania i zbilansowanego jedzenia.

Powyższe statystyki jednoznacznie sugerują, że w nadchodzących latach obowiązki twórców żywności drastycznie wzrosną. W epoce starzejącego się społeczeństwa, plagi otyłości i powszechnych niedoborów witamin, nabywcy zmuszają gigantów do wzięcia odpowiedzialności za zdrowie publiczne. Rynkowe innowacje przestały być kaprysem, a stały się wymogiem dzisiejszych czasów.

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