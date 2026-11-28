Był taki czas, gdy gitary służyły za broń, a okładki tabloidów były polem bitwy. Gdy dwa zespoły z dwóch różnych miast mogły porwać za sobą cały naród, a hymn pokolenia rodził się w osiedlowym mieszkaniu, z nudów i frustracji. W epicentrum tego zjawiska, znanego jako Britpop, stał człowiek z gitarą i niewyparzoną gębą, który pisał piosenki tak, jakby od tego zależało jego życie. A potem, gdy kurz bitewny dawno opadł, a platynowe płyty pokryły się patyną, ten sam człowiek, Noel Gallagher, rzucił bezceremonialnie, z właściwą sobie nonszalancją, gorzką diagnozę.

Gwiazdorstwo rockowe umrze, ponieważ nikt już nie zarobi wystarczająco dużo pieniędzy, aby być gwiazdą rocka.

To zdanie, rzucone od niechcenia, brzmiało jak epitafium dla epoki, którą sam pomógł zdefiniować. Epoki, w której bycie gwiazdą rocka było zawodem, stylem życia i pełnoetatowym spektaklem opłacanym z bajońskich sum, jakie generowały miliony sprzedanych płyt.

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Kiedy rock'n'roll płacił gotówką i nie brał jeńców

Trzeba było tam być, żeby zrozumieć. W połowie lat 90. bracia Gallagher nie grali muzyki – oni byli muzyką. Byli chodzącym, wiecznie skacowanym ucieleśnieniem rockandrollowego mitu. A ten mit wymagał odpowiedniej oprawy. Kiedy Noel Gallagher kupował kolejne samochody, nie umiejąc prowadzić, albo instalował basen, w którym nie potrafił pływać, nie był to tylko kaprys bogacza. To było wypełnianie obowiązków. Tak właśnie wyglądała praca gwiazdy rocka. Dom w Belsize Park ochrzcił mianem Supernova Heights, a kotom nadał imiona Benson i Hedges, na cześć ulubionej marki papierosów. To były czasy, gdy Johnny Depp wpadał pograć na gitarze, a Kate Moss nocowała na kanapie. Pieniądze płynęły tak szerokim strumieniem, że pozwalały na życie wyjęte prosto z komiksu – absurdalne, przesadzone i absolutnie magnetyczne dla publiczności, która chciała widzieć w swoich idolach bogów, a nie zwykłych śmiertelników.

Czy Noel Gallagher tęskni za wrogiem u boku?

Ten teatr absurdu potrzebował jednak nie tylko pieniędzy, ale i paliwa w postaci konfliktu. A tego w życiu Noela nigdy nie brakowało. Cała dramaturgia Oasis opierała się na chwiejnej równowadze między jego kompozytorskim geniuszem a nieokiełznaną, charyzmatyczną furią Liama. Ich braterska wojna, pełna odwołanych koncertów, bójek za kulisami i publicznych obelg, była najlepszą możliwą promocją. To nie była wada systemu, to był jego kluczowy element. Kiedy Liam zapraszał do studia nagraniowego cały lokalny pub, a Noel w odpowiedzi tłukł mu o głowę kij do krykieta, media miały pożywkę na tygodnie. Podobnie jak rywalizacja z Blur, która z muzycznej konkurencji przerodziła się w niemal klasową wojnę Północy z Południem. Te wszystkie napięcia, kłótnie i dramaty były częścią spektaklu. Spektaklu, którego produkcja kosztowała fortunę, ale który przynosił jeszcze większe zyski, napędzając machinę sławy i legendy.

Ostatni, który gasi światło w świątyni rocka

Kiedy więc Gallagher rzuca swoje gorzkie słowa o pieniądzach, nie mówi tylko o stanie konta. Mówi o końcu całego ekosystemu, który pozwalał na istnienie takich postaci jak on. O świecie bez wszechobecnego internetu, gdzie muzyczne gazety kreowały bohaterów, a program „Top of the Pops” był świętością. O czasach, w których sukces mierzono w sprzedanych egzemplarzach fizycznych nośników, a status gwiazdy potwierdzały nagłówki w brukowcach. Kiedy w 1997 roku przyjął zaproszenie od premiera Tony'ego Blaira i popijał szampana na Downing Street, był to symboliczny moment – buntownicy zostali wchłonięci przez establishment. To był być może szczyt, ale i początek końca. Rock przestał być zagrożeniem, stał się częścią krajobrazu. Noel, „The Chief”, mózg operacji, songwriter, który dał głos pokoleniu chłopaków z osiedli, patrzy dziś na ten krajobraz i widzi pustkę. Niekoniecznie muzyczną, ale finansową i kulturową. Brakuje już fundamentów, na których można by zbudować kolejny panteon aroganckich, genialnych i nieznośnych bogów. Zostały tylko piosenki. I wspomnienie czasów, gdy bycie gwiazdą rocka było czymś więcej niż tylko zawodem – było powołaniem, na które stać było już tylko nielicznych.

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