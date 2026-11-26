Poszukiwania utworu, który można by uznać za najbardziej ikoniczny dla tego, co powinniśmy rozumieć jako muzykę rockową trwają już od lat.

Nie jest to jednak wcale takie proste zadanie, gdyż na przestrzeni ponad sześćdziesięciu lat, od kiedy karierę zaczynali pierwsi wykonawcy, wykonawczynie i zespoły kojarzone z rockowym światem, powstało wiele niezwykle ikonicznych dla tego brzmienia kompozycji. Od lat powstają rankingi, które mają na celu wskazanie tych klasycznych kawałków, postrzeganych za najbardziej ikoniczne dla tego, czym jest rock.

Najpiękniejsze rockowe ballady. Oto nasze TOP 10 najlepszych utworów

To utwór z najlepszą solówką gitarową w historii? Kompozycja ikoniczna dla rocka

Własny ranking 10 utworów, w których słychać najlepszą gitarową solówkę wszech czasów wybrali tym razem użytkownicy portalu "The Top Tens". Zestawienie na miejscu dziesiątym otwiera klasyk Metalliki, czyli One za sprawą ikonicznej partii w wykonaniu Kirka Hammeta.

Na kolejnych miejscach znalazły się Mr. Crowley Ozzy'ego Osbourne'a, w którym zagrał przedwcześnie zmarły Randy Rhoads. Kolejne pozycje to Bohemian Rhapsody Queen z grą Briana Maya, November Rain i Sweet Child O'Mine z kultowymi partiami Slasha z Guns N' Roses, Hotel California Eagles za sprawą legendarnego gitarowego outro, w którym zagrali Joe Walsh i Don Felder, Freebird Lynyrd Skynyrd, z solo w wykonaniu Allena Collinsa i Gary'ego Rossingtona, legendarna solówka Eddiego Van Halena w Eruption oraz słynna partia Davida Gilmoura, która wybrzmiała w Comfortably Numb Pink Floyd.

Głosujący uznali jednak, że najsłynniejsze gitarowe solo wszech czasów słychać w legendarnym Stairway to Heaven Led Zeppelin. Utwór od lat uznawany jest za jeden z najlepszych - lub otwarcie najlepszy - w muzyce rockowej. Co ciekawe, ma on nietypową budowę, zaczynając się od spokojnych partii, aż po hard rockowe zakończenie. Do tego całość trwa aż 8 minut i dwie sekundy, do tego nie pojawia się w tej kompozycji wyraźnie wyróżniający się refren. Jak uzasadniono:

Gdy słucha się studyjnej wersji tej solówki, moment, w którym z impetem wchodzi podciągnięcie struny, budzi ogromne oczekiwanie na to, co wydarzy się dalej. Stan ten trwa aż do samego końca, gdy Plant wieńczy całość z niebywałym polotem. Można by pomyśleć: „O rany, chciałbym móc usłyszeć to po raz pierwszy jeszcze raz”. Cóż, Jimmy jest zbyt wybitny, by stworzyć tylko jedną genialną solówkę. Jego inwencja jest zbyt niezwykła, by zamknąć ją w zaledwie jednej minucie. Dlatego też Jimmy wielokrotnie improwizował i udoskonalał tę partię – zwłaszcza podczas wykonań na żywo, jak choćby na koncercie w Madison Square Garden w 1973 roku. Możesz więc przeżywać ten „pierwszy raz” raz za razem.

Zgadzasz się z tym, że to w "Stairway to Heaven" słychać gitarowo solo wszech czasów? Zagłosuj w sondzie: