Kirk Hammett ostro o muzyce pop: "Dziś to gó**o"

Nie da się ukryć - wielkimi krokami zbliża się zakończenie ery 72 Seasons, która trwała w obozie Metalliki od końcówki 2022 roku. Przed formacją jeszcze tylko trzy koncerty na terenie Wielkiej Brytanii. Kolejne miesiące muzycy z pewnością poświęcą na odpoczynek, powrócą jednak do grania jeszcze w tym roku. Przypominamy, że już w październiku ikona thrash metalu rozpocznie swoją rezydenturę w obiekcie Sphere w Las Vegas, a to w ramach projektu "Life Burns Faster".

Póki co jednak obecne tournée wciąż jeszcze trwa, a ostatnimi czasy było o nim głośno głównie w kontekście Kirka Hammetta. Gitarzysta najpierw na pokazie w Budapeszcie wystąpił w czarnym t-shircie, na którym widnieje Taylor Swift z pustymi oczami, a całość podpisano "Taylor Swift Is a CIA Psyop". Fraza ta prześmiewczo sugeruje, jakoby gwiazda była jedynie wykorzystywanym przez CIA "narzędziem", które ma służyć do przeprowadzania na ludziach operacji psychologicznych. Na jeszcze innym zaś, w Dublinie, gitarzysta osunął się ze sceny wprost na znajdujących się tuż pod nią fanów!

ZOBACZ TAKŻE: Kirk Hammett szaleje na koncertach Metalliki!

Człowiek z Metalu - Metallica, Tool i Rock Na Bagnie

Kirk Hammett nie gryzie się w język o muzyce pop!

Teraz gitarzysta po raz kolejny znalazł się na językach, a tym razem za sprawą swojej wypowiedzi, która padła w nowym wywiadzie, udzielonym magazynowi "The Irish Times". Kirk wspomniał w nim czasy, gdy sam uczył się gry na gitarze. Jak mówi, robił to z płyt, powtarzając w kółko riffy i solówki, które na nich słyszał. Dalej muzyk wyraża ubolewanie, iż dziś nie dostrzega już w nowym pokoleniu gitarzystów takiej determinacji w nauce i szukaniu własnego stylu, i jak stwierdził, jego zdaniem Ci brzmią zbyt idealnie, aż nadmiernie skupiając się na technice.

Hammett stwierdził, że ma nadzieję, że skutkiem tego będzie chociaż polepszenie się jakości współczesnej muzyki popowej, gdyż, jak powiedział, ta dziś jest wyjątkowo miernej jakości. Kirk dodał, że ma nadzieję, że dziś gitarzyści i inni muzycy, którzy w dużej mierze uczą się grać za pomocą Internetu, sprawią, że z biegiem lat będzie powstawało coraz więcej lepszej jakości muzyki popularnej i piosenek ogółem.

Mam nadzieję, że doprowadzi to do powstania lepszej jakości muzyki pop, muzyki popularnej i po prostu do lepszej jakości pisania piosenek. Bo teraz pisanie piosenek i muzyka pop to pikuś. Mam nadzieję, że wszyscy ci wspaniali muzycy, którzy mogą uczyć się przez internet, podejmą wyzwanie i włożą całą tę wspaniałą wiedzę i inspirację w tworzenie nowych rzeczy, nowych piosenek, przyszłości muzyki, i to na wyższym poziomie niż teraz. Bo powtórzę to jeszcze raz: G-Ó-W-N-O. Gówno. Przepraszam wszystkich fanów popu - stwierdził Kirk Hammett.

Oto albumy gwiazd popu, na których zagrali gwiazdorzy rocka: