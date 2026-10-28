Oceniamy dyskografię Foo Fighters. Wybraliśmy 5 kluczowych albumów zespołu Dave'a Grohla

W kwietniu 1994 roku cały świat był w szoku po samobójczej śmierci Kurta Cobaina. Lider podbijającej w tym czasie rynek muzyczny Nirvany odebrał sobie życie w wieku zaledwie 27 lat. W żałobie po śmierci nowej ikony rocka pogrążyli się nie tylko fani i fanki, ale przede wszystkim bliscy Kurta - jego żona Courtney Love, rodzice oraz koledzy z zespołu, Krist Novoselic oraz Dave Grohl.

O ile basista po oczywistym końcu działalności Nirvany usunął się w cień, o tyle Dave szukał ukojenia dla swoich emocji w muzyce. Dotychczasowy perkusista legendy grunge'u, wtedy już dobrze znany jako utalentowany multiinstrumentalista i wokalista, nagrał własne piosenki, nadając temu, jak mu się początkowo wydawało jednorazowemu projektowi, nazwę Foo Fighters. Dość szybko jednak przekonał się, że stworzonym przez niego materiałem bardzo zainteresowały się duże wytwórnie, co skłoniło go do utworzenia pełnoprawnego zespołu. Już płyta Foo Fighters pokazała, że Grohl po końcu Nirvany wciąż ma coś do powiedzenie - z czasem okazało się, że to, co najlepsze miało dopiero nadejść.

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Najważniejsze albumy w dyskografii Foo Fighters!

Zespół, którego jedynym liderem i frontmanem jest Dave Grohl istnieje do dziś i zdecydował się trwać, mimo tragicznego zdarzenia, do którego doszło w marcu 2022 roku. Wtedy to w wieku 50 lat w trakcie trasy koncertowej zespołu niespodziewanie zmarł jego wieloletni perkusista, Taylor Hawkins, z którym w składzie grupa nagrała osiem studyjnych albumów i jedną EP-kę.

W trakcie dotychczasowej kariery Foo Fighters nagrali już dwanaście płyt, które zdobyły łącznie aż piętnaście statuetek Grammy - na imponujące trzydzieści dwie nominacje! Amerykańska formacja jest obecna w świecie muzyki od ponad 30 lat - to idealny moment, by przyjrzeć się jej obecnej dyskografii. Sprawdź pięć najważniejszych, naszym zdaniem, albumów zespołu w galerii na samej górze.

Oto TOP 10 utworów, najczęściej granych przez Dave’a Grohla i spółkę na żywo: