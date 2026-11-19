Lato to taki okres w roku, który już od lat kojarzy się z licznymi festiwalami muzycznymi. Choć takowych jest już organizowanych, także na terenie naszego kraju, całkiem sporo, to z roku na rok dostajemy informację o planowanych kolejnych.

Tym samym w październiku 2024 ogłoszone zostały pierwsze szczegóły zupełnie nowego festiwalu, skierowanego w szczególności do wielbicieli i wielbicielek ciężkich brzmień. Mowa o Summer Punch Festival, którego pierwsza edycja odbyła się w dniach 18-19 czerwca tego roku. Wydarzenie przyciągnęło całkiem sporą publiczność, a to ze względu na imponujący line-up, w którym znaleźli się m.in. P.O.D., Payale Royale, Bad Omens, Three Days Grace, Babymetal, Smash Into Pieces czy Wargasm. Już wtedy stało się jasne, że Summer Punch Festival powróci w przyszłym roku - znamy pierwsze szczegóły!

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Summer Punch Festival 2027 - poznaliśmy kolejnych wykonawców

Już od jakiegoś czasu było jasne, że organizatorzy na wtorek 6 października przygotowali pierwsze, z zapowiedzianych łącznie siedmiu, ogłoszenie. Sukcesywnie potwierdzani są kolejni artyści, którzy w 2027 zaprezentują się w Warszawie.

Tak na ten moment prezentuje się line-up:

Architects (headliner),

mgk (headliner),

Beartooth,

Wage War,

3OH!3,

Gvllow,

Karen Dió,

Body Count feat. Ice-T,

Fit For A King,

Currents,

Fox Lake,

SPEED,

grandson,

The Devil Wears Prada,

Static Dress i

Holding Absence.

Summer Punch Festival 2027 - DATA, MIEJSCE, BILETY

Wiadomo już oficjalnie, że Summer Punch Festival 2027 odbędzie się w dniach 17-19 czerwca 2027 roku w Warszawie na Letniej Scenie Progresji.

Obecnie trwa sprzedać biletów w ramach puli Round #1. Ceny karnetów prezentują się następująco:

Karnet 3-dniowy - 809 zł

Karnet 3-dniowy OZN 1+1 - 1213,50 zł

Karnet 3-dniowy VIP - 1499 zł

Karnet 3-dniowy Kiddo - 404,50 zł

Zobacz zdjęcia z tegorocznej edycji Summer Punch Festival: