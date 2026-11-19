Lato to taki okres w roku, który już od lat kojarzy się z licznymi festiwalami muzycznymi. Choć takowych jest już organizowanych, także na terenie naszego kraju, całkiem sporo, to z roku na rok dostajemy informację o planowanych kolejnych.
Tym samym w październiku 2024 ogłoszone zostały pierwsze szczegóły zupełnie nowego festiwalu, skierowanego w szczególności do wielbicieli i wielbicielek ciężkich brzmień. Mowa o Summer Punch Festival, którego pierwsza edycja odbyła się w dniach 18-19 czerwca tego roku. Wydarzenie przyciągnęło całkiem sporą publiczność, a to ze względu na imponujący line-up, w którym znaleźli się m.in. P.O.D., Payale Royale, Bad Omens, Three Days Grace, Babymetal, Smash Into Pieces czy Wargasm. Już wtedy stało się jasne, że Summer Punch Festival powróci w przyszłym roku - znamy pierwsze szczegóły!
Summer Punch Festival 2027 - poznaliśmy kolejnych wykonawców
Już od jakiegoś czasu było jasne, że organizatorzy na wtorek 6 października przygotowali pierwsze, z zapowiedzianych łącznie siedmiu, ogłoszenie. Sukcesywnie potwierdzani są kolejni artyści, którzy w 2027 zaprezentują się w Warszawie.
Tak na ten moment prezentuje się line-up:
- Architects (headliner),
- mgk (headliner),
- Beartooth,
- Wage War,
- 3OH!3,
- Gvllow,
- Karen Dió,
- Body Count feat. Ice-T,
- Fit For A King,
- Currents,
- Fox Lake,
- SPEED,
- grandson,
- The Devil Wears Prada,
- Static Dress i
- Holding Absence.
Summer Punch Festival 2027 - DATA, MIEJSCE, BILETY
Wiadomo już oficjalnie, że Summer Punch Festival 2027 odbędzie się w dniach 17-19 czerwca 2027 roku w Warszawie na Letniej Scenie Progresji.
Obecnie trwa sprzedać biletów w ramach puli Round #1. Ceny karnetów prezentują się następująco:
- Karnet 3-dniowy - 809 zł
- Karnet 3-dniowy OZN 1+1 - 1213,50 zł
- Karnet 3-dniowy VIP - 1499 zł
- Karnet 3-dniowy Kiddo - 404,50 zł