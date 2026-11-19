To ona mogła przejąć mikrofon w Van Halen! Basista Michael Anthony ujawnił kulisy zamieszania po odejściu Davida Lee Rotha

W 1985 roku wokalista David Lee Roth opuścił skład formacji Van Halen. Wydawało się wówczas, że to koniec zespołu. Dla wielu fanów dalsza działalność bez charyzmatycznego frontmana nie miała żadnego sensu. Amerykańska ekipa się jednak nie poddała.

Zanim stery wokalne przejął Sammy Hagar, to w głowie gitarzysty Eddie Van Halen pojawił się dość ciekawy pomysł. Muzyk chciał, aby zatrudnić wokalistkę.

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Chodziło o Patty Smyth, która w tym samym roku rozstała się z zespołem Scandal. Podczas niedawnego spotkania z fanami na obozie Rock 'N' Roll Fantasy Camp w Hollywood basista Michael Anthony został zapytany, czy rzeczywiście dostała ona ofertę zastąpienia Rotha.

Patty rzeczywiście była w pewnym momencie brana pod uwagę. I to był pomysł Eddiego. Kiedy Dave odszedł, wszyscy wpadliśmy w pewnego rodzaju chaos i kompletnie straciliśmy grunt pod nogami. Nasza wytwórnia płytowa, Warner Brothers, chciała, żebyśmy natychmiast zmienili nazwę zespołu, licząc na to, że pewnego dnia Dave wróci i będziemy mogli ponownie działać jako Van Halen. Ale wyglądało to trochę tak, jakby bajka dobiegła końca – skończył się ten początkowy okres sukcesów, który osiągnęliśmy jako zespół. Ed był wtedy trochę spanikowany –powiedział muzyk.

Na ruch z zatrudnieniem wokalistki ostatecznie muzycy VH się nie zdecydowali. Dlaczego? –Wszyscy doszliśmy do wniosku, że nie potrzebujemy Patty Smyth. Nie pasowałoby nam, żeby do zespołu dołączyła kobieta i śpiewała piosenki o kobietach. To po prostu by się nie sprawdziło –podsumował Anthony.

Co ciekawe, sama Smyth wspominała tę sytuację już w 2020. Przyznała, że ta propozycja pojawiła się w najgorszym możliwym momencie. Wokalistka była wówczas w ósmym miesiącu ciąży, nie chciała przeprowadzać się z Nowego Jorku do Los Angeles i obawiała się także imprezowego stylu życia braci Van Halen.

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