Muzyk grupy Korn przed krakowskim koncertem wybrał się na… kort tenisowy. "Nie mogę się doczekać ponownej wizyty"

17 listopada 2026 roku amerykańska grupa Korn, dowodzona przez wokalistę Jonathana Davisa, po raz kolejny zawitała do naszego kraju. Muzycy zagrali w krakowskiej Tauron Arenie w ramach Euro Tour 2026.

Zespół zaprezentował łącznie 16 utworów, w tym takie klasyki, jak m.in. Freak on a Leash, Got the Life czy Blind. Na tym koncercie byliśmy, więc w tym momencie odsyłamy do relacji, którą znajdziecie na stronie internetowej.

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Zanim jednak muzycy wyszli na scenę, koncertowy basista grupy, Ra Díaz, postawił na zupełnie inny rodzaj aktywności. Chilijczyk, który od 2021 roku zastępuje w składzie Reginalda "Fieldy’ego" Arvizu, postanowił pograć w tenisa. W mediach społecznościowych basista pochwalił się wizytą w krakowskiej akademii tenisowej, którą prowadzi Michał Więcek.

Dziękuję Michałowi z Więcek Academy w Krakowie za pomoc w sprawieniu, że Polska stała się krajem numer 26, w którym grałem w tenisa! Dziękuję za świetny poranek z tenisem i za to, że jesteś tak miłym gościem! Nie mogę się doczekać ponownej wizyty w akademii, następnym razem, gdy będziemy w mieście! –napisał Diaz na Facebooku.

Formacja Korn opublikowała nowy utwór

Muzycy w kwietniu 2026 roku udostępnili w sieci premierowy utwór zatytułowany Reward the Scars. . Nie była to jednak zapowiedź kolejnego studyjnego albumu. Wspomniana kompozycja powstała z myślą o ścieżce dźwiękowej do gry Diablo IV: Lord of Hatred. W nagraniu całości udział wziął również Ra Diaz.

A co z nową płytą? Gitarzysta James "Munky" Shaffer postanowił zabrać głos w tym temacie w jednym z ostatnich wywiadów. –Jesteśmy teraz bardzo krytyczni wobec tego, co robimy. Jesteśmy bardzo drobiazgowi, bo chcemy zachować nasze oryginalne brzmienie. Od tego nie da się uciec – kiedy zaczynamy grać, brzmi to jak Korn, zwłaszcza gdy jesteśmy w piątkę –powiedział muzyk w rozmowie z magazynem Rolling Stone Brasil. Dodał także, że muzycy stworzyli ok. 40 piosenek w studiu nagraniowym. Muzyk dodał, że w proces tworzenia zaangażowany jest również Diaz.

Na ten moment dyskografię grupy zamyka Requiem z lutego 2022.

Oto ciekawostki o debiutanckim albumie formacji Korn: