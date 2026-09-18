Wielki powrót Becka po latach. Nowy album jest już dostępny

Beck powraca z nową płytą. W teledysku gwiazda serialu "Shogun"

Fani długo na to czekali! Po latach przerywanych pojedynczymi singlami i koncertami, Beck w końcu wydał nowy album. Płyta zatytułowana "Ride Lonesome" właśnie trafiła do słuchaczy, a jej premierze towarzyszy publikacja klipu do utworu "Run Away". W teledysku pojawia się prawdziwa gratka dla fanów kina. W jednej z ról zobaczymy Tadanobu Asano, aktora znanego z takich produkcji jak "Shogun", "Thor: Ragnarok" czy "Ichi zabójca". Całość rozgrywa się na tle sugestywnego, miejskiego pejzażu Tokio i przedstawia splecione historie ludzi, którzy żyją na równoległych torach.

Najpiękniejsze rockowe ballady. Oto nasze TOP 10 najlepszych utworów

Krytycy są zachwyceni. "Przemienianie bólu w czyste piękno"

Nowy album Becka jeszcze przed oficjalną premierą zdążył zebrać znakomite recenzje od największych światowych mediów. Dziennikarze nie szczędzą pochwał, a płyta zapowiada się na jedno z ważniejszych wydawnictw tego roku. "The Guardian" określa krążek mianem "rzadko spotykanej rzeczy: sequela sequela, który jest równie dobry jak jego poprzednicy". Z kolei magazyn "MOJO" pisze o "oszałamiającym pokazie alchemii przemieniania bólu w czyste piękno". Równie entuzjastyczne jest NME, które nazywa album "oszałamiająco piękną medytacją nad złamanym sercem i samotnością".

"Odkrywaliśmy nowe brzmienia i emocjonalne odcienie"

Za brzmienie płyty odpowiada sam Beck, który ją wyprodukował, oraz Nigel Godrich, który zajął się miksem. Artysta nagrywał materiał ze sprawdzonym składem muzyków, z którymi stworzył wcześniej tak cenione albumy jak "Sea Change" czy "Mutations". W gronie tym znaleźli się Smokey Hormel, Joey Waronker, Justin Meldal-Johnsen, Roger Joseph Manning Jr. oraz Jason Falkner. Minęła już niemal dekada od premiery albumu "Morning Phase", który w 2015 roku przyniósł artyście nagrodę Grammy w kategorii Album roku. Jak przyznaje sam muzyk, ten czas pozwolił na pogłębienie chemii w zespole i odkrycie nowych artystycznych ścieżek.

– Choć wracaliśmy do znanego miejsca – zarówno pod względem muzycznym, jak i fizycznym – mieliśmy również poczucie, że po drodze odkrywamy nowe brzmienia i emocjonalne odcienie – przyznaje Beck.

Beck rusza w trasę koncertową

Fani będą mieli okazję usłyszeć nowy materiał na żywo. Już za kilka dni artysta zainauguruje trasę koncertową promującą "Ride Lonesome". Pierwszy występ odbędzie się w Santa Barbara Bowl. W repertuarze obok kompozycji z najnowszej płyty nie zabraknie również utworów z albumów "Sea Change", "Morning Phase" oraz "Mutations". Dokładną rozpiskę koncertów można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Becka.

Oto najlepsze rockowe utwory w historii według sztucznej inteligencji [TOP10]: