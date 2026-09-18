Satyricon wystąpił na... pokazie mody. Lider blackmetalowej formacji wspomina ten kuriozalny występ

Satyricon to jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych zespołów drugiej fali norweskiego black metalu. Formacja powstała w 1991 roku w Oslo i zdefiniowała brzmienie gatunku, a z czasem zaczęła odważnie eksperymentować, łącząc mrok z przebojowym groove'em oraz sztuką współczesną. Od 1997 grupa jest duetem. Działają w niej wokalista, gitarzysta i klawiszowiec Sigurd "Satyr" Wongraven oraz perkusista Kjetil-Vidar "Frost" Haraldstad. Natomiast podczas koncertów na scenie pojawiają się muzycy sesyjni.

Jeśli chodzi o historię Satyricon, to z pewnością jednym z najbardziej szalonych momentów był... występ na pokazie mody. Wspomnieniami do tego abstrakcyjnego wydarzenia ostatnio powrócił lider grupy.

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Na wstępie przypomnijmy, że na ten niecodzienny eksperyment zdecydowała się norweska telewizja publiczna NRK. Wszystko wydarzyło się w 2011 podczas Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym.

Na scenie, umieszczonej tuż przy wybiegu, zagrał Satyricon. Grupa wykonała na żywo swój potężny hit K.I.N.G.. W tym samym czasie obok muzyków defilowały modelki prezentujące ekskluzywne suknie.

Produkcją zajmowała się stacja NRK. A jeśli robisz coś z telewizją publiczną, oni robią to dokładnie po swojemu. Nie siadają z zespołem, żeby zapytać o zdanie. O ile rozumiem chęć połączenia dwóch wizytówek Norwegii, czyli narciarstwa i black metalu, tak do dzisiaj nie mam pojęcia, kto wymyślił, by połączyć to z pokazem mody! To było absolutnie kuriozalne – wyznał Wongraven w wywiadzie dla zachodniego Metal Hammera.

Nowy album Satyricon na horyzoncie

Fani grupy mogą powoli zacierać ręce. Satyricon obecnie przygotowuje nowy album. Według zapowiedzi ma być on bardziej tradycyjny, ale i niezwykle zróżnicowany.

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