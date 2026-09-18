Satyricon wystąpił na... pokazie mody. Lider blackmetalowej formacji wspomina ten kuriozalny występ
Satyricon to jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych zespołów drugiej fali norweskiego black metalu. Formacja powstała w 1991 roku w Oslo i zdefiniowała brzmienie gatunku, a z czasem zaczęła odważnie eksperymentować, łącząc mrok z przebojowym groove'em oraz sztuką współczesną. Od 1997 grupa jest duetem. Działają w niej wokalista, gitarzysta i klawiszowiec Sigurd "Satyr" Wongraven oraz perkusista Kjetil-Vidar "Frost" Haraldstad. Natomiast podczas koncertów na scenie pojawiają się muzycy sesyjni.
Jeśli chodzi o historię Satyricon, to z pewnością jednym z najbardziej szalonych momentów był... występ na pokazie mody. Wspomnieniami do tego abstrakcyjnego wydarzenia ostatnio powrócił lider grupy.
Na wstępie przypomnijmy, że na ten niecodzienny eksperyment zdecydowała się norweska telewizja publiczna NRK. Wszystko wydarzyło się w 2011 podczas Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym.
Na scenie, umieszczonej tuż przy wybiegu, zagrał Satyricon. Grupa wykonała na żywo swój potężny hit K.I.N.G.. W tym samym czasie obok muzyków defilowały modelki prezentujące ekskluzywne suknie.
Produkcją zajmowała się stacja NRK. A jeśli robisz coś z telewizją publiczną, oni robią to dokładnie po swojemu. Nie siadają z zespołem, żeby zapytać o zdanie. O ile rozumiem chęć połączenia dwóch wizytówek Norwegii, czyli narciarstwa i black metalu, tak do dzisiaj nie mam pojęcia, kto wymyślił, by połączyć to z pokazem mody! To było absolutnie kuriozalne – wyznał Wongraven w wywiadzie dla zachodniego Metal Hammera.
Nowy album Satyricon na horyzoncie
Fani grupy mogą powoli zacierać ręce. Satyricon obecnie przygotowuje nowy album. Według zapowiedzi ma być on bardziej tradycyjny, ale i niezwykle zróżnicowany.