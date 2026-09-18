Nowy singiel Dziwnej Wiosny jest już dostępny. "W całym tym chaosie, jak zawsze, szukamy piękna"

Dawid Karpiuk o życiu ze śmiercią na ramieniu

Dawid Karpiuk, wokalista i gitarzysta zespołu Dziwna Wiosna, podzielił się niezwykle osobistym wyznaniem na temat życia z depresją i szaleństwem. Artysta w poruszających słowach opowiedział o swojej relacji ze „śmiercią na ramieniu”, która stała się inspiracją dla najnowszego utworu grupy.

– Każdy kto żyje z depresją, z szaleństwem, żyje ze śmiercią na ramieniu. Ja też – przyznaje muzyk. Jego wyznanie towarzyszy premierze singla „Zbliża się noc”.

Piotr Rogucki | Kolumna Zygmunta Eska ROCK

Nowy utwór Dziwnej Wiosny

Zespół Los Mosqueteros Del Metal, znany szerzej jako Dziwna Wiosna, powraca z nową piosenką, w której miesza się chaos, hałas, smutek i nadzieja.

– Ten numer ma tak dużo energii, a jednocześnie jest tak bardzo na poważnie – mówi Dawid Karpiuk. W tekście utworu padają mocne słowa: „Hej, chodź, posłuchaj ze mną ciszy przed burzą” czy „Lekami na lęk strzelam z procy do pustki, kotku, przecież one do tego służą”.

„Śpiewam do niej jak do ukochanej dziewczyny”

Wokalista wyjaśnia, że nowy utwór, choć inny od poprzednich, jest bardzo w stylu zespołu. Punktem wyjścia do osobistych rozważań stał się poemat Goethego. – Kto pamięta Króla Olch Goethego, ten zrozumie co znaczą słowa: „To Olch Król, ojcze do snu mnie tul, bo znowu zbliża się noc” – tłumaczy.

W dalszej części wypowiedzi Karpiuk w poruszający sposób opisuje swoją codzienność. – Uśmiecham się do niej, a czasem udaję, że mnie nie ma. Czasem ubieram ją w kolorowe sukieneczki. Śpiewam do niej jak do ukochanej dziewczyny. Razem z nią drę mordę. Płaczę. Śmieję się z niej, a ona ze mnie. Śmiejemy się ze świata. Płaczemy nad światem. Idziemy się razem naj***ć – opowiada.

Muzyk dodaje, że ta symboliczna relacja bywa skomplikowana. – Czasem jest moją najlepszą przyjaciółką. Czasem się kłócimy. Rozrywam sobie serce udając, że się uśmiecham. A czasem po prostu zamykam oczy i biegnę przed siebie – podsumowuje.

Zespół zamyka „okres niemowlęcy”

Nowy singiel to kolejny krok do zamknięcia minialbumu „PLOT TWIST EP”. Jak zapowiada zespół, premierą piosenki „Zbliża się noc” Dziwna Wiosna „powoli zamyka okres niemowlęcy”.

Fani mogą już niedługo spodziewać się finału. Do skompletowania EP został już tylko jeden utwór. W skład zespołu wchodzą Dawid Karpiuk (wokal, gitary), Wojtek Traczyk (bas) oraz Michał Młyniec (perkusja). Za produkcję, miks i mastering singla odpowiada Marcin Bors.

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