Keith Richards na soundtracku do GTA VI! Posłuchaj utworu gitarzysty The Rolling Stones

Premiera gry Grand Theft Auto VI zbliża się wielkimi krokami, a producenci odsłaniają kolejne karty związane z oprawą muzyczną całości. Do sieci trafił właśnie wyjątkowy utwór w wykonaniu prawdziwej legendy rocka. Keith Richards, gitarzysta The Rolling Stones, zaprezentował swoją wersję bluesowego klasyka Bright Lights, Big City, który oryginalnie w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku wypuścił Jimmy Reed.

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Utwór będzie dostępny na albumie Grand Theft Auto VI: The Album, który ukaże się 19 listopada 2026 roku, czyli w dniu premiery gry. Wiadomo już, że na wspomnianym wydawnictwie znajdzie się łącznie ponad 30 utworów.

Wybór tej kompozycji przez muzyka The Rolling Stones nie był zdecydowanie przypadkowy. Richards od lat publicznie podkreśla swój wielki szacunek dla twórczości Jimmy'ego Reeda. – Był całkowicie wyjątkowy na tle wszystkich bluesmanów z Chicago lat 50. i 60. Miał tak charakterystyczne brzmienie, jakby mówił ci: "Zobacz, to nic trudnego, po prostu się wyluzuj". Na świecie są tysiące muzyków bluesowych, ale znaleźć własne, unikalne brzmienie? Do tego trzeba być geniuszem. Jimmy Reed nim był – wspominał muzyk w rozmowie z Planet Rock.

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Keith Richards, w rozmowie dla Apple Music, został zapytany o to, jaką ma receptę na dobrą formę w swoim wieku (przypomnijmy, że gitarzysta skończy w grudniu 83 lata). Muzyk wyznał na to, że są to bardzo proste rady i wyjaśnił, że na tym etapie stara się prowadzić jak najzdrowszy styl życia. – Idź wcześnie spać. Nie ma nic lepszego. Oto formuła: bądź grzecznym chłopcem - wyznał wprost Richards.

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