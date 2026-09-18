Keith Richards z nowym utworem. Legendarny muzyk The Rolling Stones pojawi się na ścieżce dźwiękowej do GTA 6

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-09-18 10:44

Keith Richards, gitarzysta The Rolling Stones, nagrał cover klasyka "Bright Lights, Big City" na potrzeby oficjalnego soundtracku do "Grand Theft Auto VI", czyli jednej z najbardziej oczekiwanych gier w historii.

Uśmiechnięty Keith Richards na scenie. O jego nowym utworze w grze GTA 6 przeczytasz na EskaRock.
Autor: Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0

Keith Richards na soundtracku do GTA VI! Posłuchaj utworu gitarzysty The Rolling Stones

Premiera gry Grand Theft Auto VI zbliża się wielkimi krokami, a producenci odsłaniają kolejne karty związane z oprawą muzyczną całości. Do sieci trafił właśnie wyjątkowy utwór w wykonaniu prawdziwej legendy rocka. Keith Richards, gitarzysta The Rolling Stones, zaprezentował swoją wersję bluesowego klasyka Bright Lights, Big City, który oryginalnie w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku wypuścił Jimmy Reed.

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Utwór będzie dostępny na albumie Grand Theft Auto VI: The Album, który ukaże się 19 listopada 2026 roku, czyli w dniu premiery gry. Wiadomo już, że na wspomnianym wydawnictwie znajdzie się łącznie ponad 30 utworów.

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Wybór tej kompozycji przez muzyka The Rolling Stones nie był zdecydowanie przypadkowy. Richards od lat publicznie podkreśla swój wielki szacunek dla twórczości Jimmy'ego Reeda. – Był całkowicie wyjątkowy na tle wszystkich bluesmanów z Chicago lat 50. i 60. Miał tak charakterystyczne brzmienie, jakby mówił ci: "Zobacz, to nic trudnego, po prostu się wyluzuj". Na świecie są tysiące muzyków bluesowych, ale znaleźć własne, unikalne brzmienie? Do tego trzeba być geniuszem. Jimmy Reed nim był – wspominał muzyk w rozmowie z Planet Rock.

Muzycy The Rolling Stones otwarcie o starości. Jaką receptę na długowieczność ma Keith Richards?

Keith Richards, w rozmowie dla Apple Music, został zapytany o to, jaką ma receptę na dobrą formę w swoim wieku (przypomnijmy, że gitarzysta skończy w grudniu 83 lata). Muzyk wyznał na to, że są to bardzo proste rady i wyjaśnił, że na tym etapie stara się prowadzić jak najzdrowszy styl życia. – Idź wcześnie spać. Nie ma nic lepszego. Oto formuła: bądź grzecznym chłopcem - wyznał wprost Richards.

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