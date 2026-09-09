To najlepszy album Black Sabbath? 5 ciekawostek o “Paranoid” | Jak dziś rockuje?

Zespół Black Sabbath z pewnością zaliczył jeden z mocniejszych debiutów w historii muzyki. Grupa oficjalnie pojawiła się na rynku w piątek 13 lutego 1970 roku, wydając swój zatytułowany eponimem pierwszy album. Złowroga, niepokojąca okładka, nietypowe, ciężkie, niezwykle mroczne brzmienia spowodowały, że opinia publiczna sama nie wiedziała, jak właściwie ma zareagować na to, co właśnie dostała.

Tu fascynacja przeplatała się z niepokojem, a ten był zwyczajną reakcją na coś, co wcześniej nieznane. Debiut Black Sabbath został oceniony dosyć surowo, a zespół określano jako podróbkę Cream. Pomimo niechęci krytyków, płyta zyskała sporą popularność - nic więc dziwnego, że Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler i Bill Ward ani myśleli się poddawać.

Co tam w środku gra? - Black Sabbath

Czas na paranoję

Już w czerwcu 1970 roku grupa ponownie weszła do studia, konkretnie do Regent Sound w Wielkiej Brytanii, aby tam, z Rodgerem Bainem w roli producenta, zarejestrować nowy materiał. Jego zalążki już istniały, a powstawały podczas koncertów formacji, które ta grała po wydaniu debiutu. Były one swego rodzaju improwizacjami, które należało dopracować, nie zajęło to jednak wcale dużo czasu.

Płyta ukazała się szybko, gdyż na terenie Wielkiej Brytanii już 18 września 1970 roku, a później w Stanach Zjednoczonych, gdyż 7 stycznia 1971 roku. Wydawnictwo osiągnęło spory sukces na listach przebojów, który napędzany był popularnością tytułowego singla. Paranoid, w przeciwieństwie do Black Sabbath, był od samego początku bardzo dobrze oceniany przez krytyków i już wtedy wskazywany był jako jeden z najbardziej kluczowych i wpływowych dla muzyki metalowej. Swoją drugą płytą Black Sabbath na dobre przyczynili się do narodzin heavy metalu.

Sprawdź poniżej ciekawostki o Paranoid!

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