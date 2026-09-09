The Rumjacks na koncertach w Polsce! Najważniejsze informacje

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-09-09 13:38

The Rumjacks zagrają we wrześniu w Polsce oraz w krajach bałtyckich! Naładowany pubową energią celtycki punk wybrzmi we Wrocławiu, Szczecinie i Gdańsku oraz w Wilnie, Rydze i Tallinie.

The Rumjacks
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

“An Irish Pub Song”, “A Fistful O’ Roses” czy “The Pot & Kettle” to nie tylko dobrze znane fanom zespołu z Sydney szlagiery, ale również piosenki, które w moment poprawią humor i porwą do tańca. Lista hitów grupy jest jednak o wiele dłuższa, a na początku 2025 roku The Rumjacks powiększyli ją o nowe kompozycje, zawarte na wydanej standardowo pod skrzydłami FOUR FOUR płycie “Dead Anthems”. Każdy, kto choć raz doświadczył koncertu zespołu wie, że nie ma możliwości, by wyjść z niego w złym humorze.

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The Rumjacks w Polsce i krajach nadbałtyckich [DATY, MIASTA, BILETY]

  • 18.09.2026 / Wrocław, Łącznik
  • 19.09.2026 / Szczecin, Kosmos
  • 21.09.2026 / Gdańsk, Drizzly Grizzly
  • 23.09.2026 / Vilnius, Mello
  • 24.09.2026 / Riga, Melnā Piektdiena
  • 25.09.2026 / Tallinn, Paavli Kultuurvabrik

BILETY!

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