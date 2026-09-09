The Rumjacks na koncertach w Polsce! Najważniejsze informacje

“An Irish Pub Song”, “A Fistful O’ Roses” czy “The Pot & Kettle” to nie tylko dobrze znane fanom zespołu z Sydney szlagiery, ale również piosenki, które w moment poprawią humor i porwą do tańca. Lista hitów grupy jest jednak o wiele dłuższa, a na początku 2025 roku The Rumjacks powiększyli ją o nowe kompozycje, zawarte na wydanej standardowo pod skrzydłami FOUR FOUR płycie “Dead Anthems”. Każdy, kto choć raz doświadczył koncertu zespołu wie, że nie ma możliwości, by wyjść z niego w złym humorze.

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The Rumjacks w Polsce i krajach nadbałtyckich [DATY, MIASTA, BILETY]

18.09.2026 / Wrocław, Łącznik

19.09.2026 / Szczecin, Kosmos

21.09.2026 / Gdańsk, Drizzly Grizzly

23.09.2026 / Vilnius, Mello

24.09.2026 / Riga, Melnā Piektdiena

25.09.2026 / Tallinn, Paavli Kultuurvabrik

BILETY!