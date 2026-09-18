Piotr Cugowski wraca do rockowego grania. Jego nowy singiel jest już dostępny

Piotr Cugowski wraca do rocka

Koniec z artystycznymi eksperymentami! Po okresie muzycznych poszukiwań Piotr Cugowski wraca do swoich korzeni, serwując fanom dawkę mocnego, rockowego grania. Jego najnowszy singiel, zatytułowany "Syzyf", to zapowiedź drugiego solowego albumu i dowód na to, że w duszy artysty wciąż grają ostre gitary.

Utwór wyraźnie nawiązuje do dokonań klasyków rocka sprzed dekad. Jego siłą napędową jest dialog gitary i klawiszy, który od razu przenosi słuchaczy w dobrze znane, energetyczne klimaty. Uwagę zwraca też soczysta partia basu, będąca muzycznym hołdem dla legendarnego Steviego Wondera.

Piotr Rogucki | Kolumna Zygmunta Eska ROCK

"Często sam czuję się jak ten mityczny bohater"

Tytuł piosenki nie jest przypadkowy. Piotr Cugowski, który jest autorem tekstu, osobiście utożsamia się z postacią mitycznego Syzyfa. Wokalista w zaskakujących słowach przyznaje, że historia bohatera skazanego na wieczną i daremną pracę jest mu bliska.

- Nie godzę się ze stwierdzeniem, że wszystko jest z góry przesądzone, ale często sam czuję się jak ten mityczny bohater: ile pracy bym nie włożył w jakieś działanie, ostatecznie okazuje się, że cały wysiłek spełzł na niczym - wyznaje Cugowski.

Artysta próbuje jednak obrócić gorzką refleksję w żart. - Być może, tak jak w micie, jest to kara za jakieś przewinienia - dodaje ze śmiechem.

Nowa płyta coraz bliżej

"Syzyf" jest kolejnym singlem zapowiadającym długo wyczekiwany, drugi solowy album wokalisty. Jak zapewnia sam Piotr Cugowski, fani już niedługo poznają dokładną datę premiery krążka.

Nowej piosence towarzyszy teledysk w reżyserii Aleksandry Góreckiej. Obraz został w całości zmontowany z archiwalnych materiałów, co nadaje mu wyjątkowego, nostalgicznego klimatu.

Oto najlepsze polskie rockowe albumy wybrane przez sztuczną inteligencję [TOP10]: