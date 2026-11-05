Eddie-cyborg powraca! Kultowy album Iron Maiden doczeka się oficjalnego komiksu

Iron Maiden z komiksem okazji 40-lecia Somewhere in Time. Zapowiedziano wyjątkowe wydawnictwo

W tym roku minęły cztery dekady od wydania Somewhere in Time, szóstego studyjnego albumu brytyjskiej formacji Iron Maiden. To bez wątpienia kultowe wydawnictwo, na którym znalazły się takie utwory, jak m.in. Wasted Years czy Stranger in a Strange Land. Z tej okazji muzycy po raz kolejny łączą siły z wydawnictwem Z2, aby stworzyć wyjątkowy "graficzny album". Powieść graficzna nie tylko przełoży klasyczne utwory na język komiksu, ale zdradzi kulisy wydarzeń przedstawionych na ikonicznej, cyberpunkowej okładce płyty z 1986.

Mija 40 lat od pierwszych koncertów Iron Maiden w Polsce. "Byli jak z innej bajki"

Jubileuszowe wydanie będzie składać się z ośmiu rozdziałów bezpośrednio inspirowanych kolejnymi utworami z płyty Somewhere in Time. Gratką będą prolog oraz epilog stworzone przez cenioną scenarzystkę Kelly Sue DeConnick i rysownika Andy'ego MacDonalda. Opowiedzą one historię tego, co wydarzyło się chwilę przed oraz tuż po słynnej scenie przedstawionej na oryginalnej rozkładanej okładce autorstwa Dereka Riggsa. Wstęp do albumu napisał legendarny Bill Sienkiewicz, a dopełnieniem całości będzie obszerny wywiad z gitarzystą Adrianem Smithem na temat kulis powstawania materiału z 1986.

Premiera Somewhere In Time: The Graphic Album została zaplanowana na 2 marca 2027. Przedsprzedaż całości wystartowała na oficjalnej stronie wydawnictwa Z2. Dla największych kolekcjonerów przygotowano wersje deluxe oraz platinum. Będą one zapakowane w specjalne, metaliczne etui stylizowane na maszynę czasu.

Iron Maiden zostaną włączeni do Rock and Roll Hall of Fame

Legendarna brytyjska formacja Iron Maiden oficjalnie dołączy do Rock and Roll Hall of Fame w tym roku. Uroczysta ceremonia odbędzie się 14 listopada 2026 roku w Peacock Theater w Los Angeles. Muzycy będą wówczas w trakcie swojej trasy koncertowej, więc nie wezmą w niej udziału.

Przypomnijmy, że oprócz Iron Maiden w tym roku zaszczytu dołączenia do Rock and Roll Hall of Fame dostąpią także: Phil Collins, Billy Idol, Joy Division/New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross oraz Wu-Tang Clan. Tegoroczne wydarzenie nie będzie transmitowane na żywo. Uroczystość zostanie wyemitowana dopiero w grudniu m.in. na platformie streamingowej Disney+.

Oto ciekawostki o albumie Somewhere in Time od Iron Maiden: