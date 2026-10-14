Jedyne takie koncerty Johna Lennona po The Beatles. Film „Power to the People" wraca na ekrany

John Lennon i Yoko Ono powracają na ekrany. To ich jedyne takie koncerty po The Beatles

To historyczny moment dla fanów muzyki na całym świecie. Legendarny zapis występów Johna Lennona i Yoko Ono w nowojorskim Madison Square Garden doczekał się nowej, odrestaurowanej wersji. Film koncertowy „Power to the People”, dokumentujący jedyne pełnowymiarowe koncerty artysty po odejściu z The Beatles, trafi na Blu-ray już 9 kwietnia. To jednak nie wszystko – wydawnictwu towarzyszyć będzie nagradzany dokument o kulisach życia pary.

Nad projektem czuwał syn artystów, Sean Ono Lennon, który odpowiada za produkcję muzyczną. We współpracy z Mercury Studios i Universal Music Group przygotowano kilka wersji wydawnictwa, w tym imponujący, czteropłytowy zestaw Deluxe. Całość jest już dostępna w przedsprzedaży.

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Wielki cel i gwiazdy na scenie

Koncerty „One to One”, które odbyły się w 1972 roku, były czymś więcej niż tylko muzycznym wydarzeniem. John Lennon i Yoko Ono wystąpili jako Plastic Ono Band, wspierani przez zespół Elephant’s Memory oraz plejadę gości specjalnych. Bilety na dwa koncerty wyprzedały się na pniu, gromadząc w Madison Square Garden łącznie czterdzieści tysięcy osób.

Wydarzenie miało szczytny cel. Cały dochód, czyli ponad 1,5 miliona dolarów, przeznaczono na pomoc dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwojowymi. Jak podkreślają twórcy, kwota ta w 2026 roku odpowiadałaby sile nabywczej około 11,5 miliona dolarów.

Stevie Wonder i legendarne hity w Madison Square Garden

Podczas koncertów publiczność usłyszała największe hity, w tym „New York City”, „Instant Karma! (We All Shine On)”, poruszające „Imagine” i „Mother”. Nie zabrakło też utworów Yoko Ono, takich jak „Don’t Worry Kyoko” i „Open Your Box”, a także energetycznych wykonań „Come Together” i „Hound Dog”.

Wielkim finałem było wspólne odśpiewanie hymnu „Give Peace a Chance”. Na scenie do Johna i Yoko dołączyła wtedy imponująca grupa gości, a wśród nich Stevie Wonder, Sha Na Na i Melanie Safka-Schekeryk.

Ponad 20 lat pracy nad odrestaurowaniem nagrań

Przywrócenie filmowi dawnego blasku było gigantycznym przedsięwzięciem, które trwało ponad dwie dekady. Wszystko nadzorowała osobiście Yoko Ono Lennon jako producentka wykonawcza. Specjaliści ręcznie oczyścili, połączyli i ponownie zeskanowali zachowane fragmenty oryginalnych negatywów z 1972 roku.

Nowa wersja, wyreżyserowana przez Simona Hiltona, wykorzystuje efekt podziału ekranu, co pozwala śledzić występ z kilku perspektyw jednocześnie i zobaczyć z bliska interakcje między muzykami. Równie starannie potraktowano dźwięk. Oryginalne taśmy poddano specjalnemu procesowi, a następnie przeniesiono do postaci cyfrowej. Całość została odrestaurowana i zmiksowana w stereo HD, dźwięku przestrzennym 5.1 oraz w technologii Dolby Atmos.

Kulisy życia w Nowym Jorku. Dokument o Johnie i Yoko

Drugą produkcją w zestawie jest film „One to One: John & Yoko” w reżyserii Kevina Macdonalda i Sama Rice’a-Edwardsa. Dokument skupia się na pierwszym okresie życia pary w Nowym Jorku oraz ich zaangażowaniu społecznemu, które doprowadziło do zorganizowania historycznych koncertów.

Twórcy cofają się do przełomowych osiemnastu miesięcy w życiu artystów. W 1971 roku, tuż po przyjeździe do Stanów, John i Yoko mieszkali w niewielkim mieszkaniu w Greenwich Village. To właśnie tam, oglądając w telewizji reportaż Geralda Rivery, znaleźli bezpośrednią inspirację do zorganizowania charytatywnego wydarzenia.

Krytycy są zachwyceni. „Całkowicie elektryzujące”

Odnowione produkcje już zdążyły zebrać entuzjastyczne recenzje. Magazyn „NME” określił nagrania jako „całkowicie elektryzujące”, a „The Times” nazwał film „znakomitym portretem muzycznego geniusza przy pracy”. „Variety” doceniło energię zespołu i wykorzystanie podzielonego ekranu, a serwis Salon zwrócił uwagę na niesamowitą jakość odrestaurowanego dźwięku.

„Uncut” podkreślił, że siłą filmu jest nadzieja, a nie nostalgia, podczas gdy „Book and Film Globe” uznało go za bezcenny zapis artysty u szczytu swoich możliwości. Fani będą mogli ocenić to sami już 9 kwietnia.

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