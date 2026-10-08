To ten album The Beatles John Lennon cenił najbardziej. Kontrowersyjny wybór

Lata mijają, a The Beatles po dziś dzień pozostaje jednym z najbardziej cenionych zespołów w historii muzyki. Grupa funkcjonowała przez 10 lat, a w kluczowym okresie działalności tworzyli ją Paul McCartney, John Lennon, George Harrison oraz Ringo Starr. "Czwórka z Liverpoolu" zadebiutowała wydawniczo w 1963 roku, wydając album Please Please Me, jeszcze w tym samym roku zaprezentowała jednak kolejny, With the Beatles.

Uznaje się, że przełom w studyjnej działalności Beatlesów nastąpił w 1965 roku, wraz z wydaniem kultowego wydawnictwa Rubber Soul. Na każdym kolejnym zespół wyraźnie dawał do zrozumienia, że się rozwija, nie boi się eksperymentować, inspirując tym samym kolejne pokolenia muzyków na przestrzeni lat.

Dzień, w którym Paul McCartney ogłosił, że odchodzi z The Beatles. Pierwszy zrezygnował jednak John Lennon

John Lennon najbardziej lubił kontrowersyjny album The Beatles?

W trakcie swojej trwającej dekadę działalności The Beatles wydali łącznie dwanaście płyt, z czego jako ostatnią zapamiętaliśmy Let it Be. Płyta ta ujrzała światło dzienne już po tym, gdy stało się jasne, że grupa przestała istnieć.

Które więc wydawnictwo z całego katalogu formacji najbardziej cenił jeden z jej założycieli, John Lennon? Muzyk zdradził to w wywiadzie dla magazynu "Rolling Stones", udzielonego rok po rozpadzie Beatlesów. Sama rozmowa miała stosunkowo gorzki wydźwięk i dostało się w niej nie tylko Mickowi Jaggerowi, ale także dawnym kolegom z zespołu.

Być może chcąc im zrobić na złość, zapytany o swoją ulubioną płytę The Beatles Lennon wskazał na wydany w 1968 roku "The White Album". Płyta ta uchodzi za stosunkowo kontrowersyjną w całej dyskografii zespołu. Jest to jej jedyne podwójne wydawnictwo, natychmiast zwróciło ono uwagę swoim eksperymentalnym, postmodernistycznym brzmieniem. Kontrowersje wokół The Beatles dotyczą przede wszystkim atmosfery, w jakiej album został nagrany.

W czasie tym między Paulem, Johnem, Georgem i Ringo działo się naprawdę źle - na tyle, że w trakcie sesji perkusista na około dwa tygodnie odszedł z zespołu. Już rok później zaś Lennon ogłosił, że nie chce już być członkiem Beatlesów. Jak uzasadnił swój wybór ulubionego wydawnictwa John:

On chciał, żeby to było bardziej grupowe, co tak naprawdę znaczyło więcej Paula. Więc nigdy nie lubił tego albumu - stwierdził John Lennon.