To ten album The Beatles John Lennon cenił najbardziej. Kontrowersyjny wybór

Lata mijają, a The Beatles po dziś dzień pozostaje jednym z najbardziej cenionych zespołów w historii muzyki. Grupa funkcjonowała przez 10 lat, a w kluczowym okresie działalności tworzyli ją Paul McCartney, John Lennon, George Harrison oraz Ringo Starr. "Czwórka z Liverpoolu" zadebiutowała wydawniczo w 1963 roku, wydając album Please Please Me, jeszcze w tym samym roku zaprezentowała jednak kolejny, With the Beatles.
Uznaje się, że przełom w studyjnej działalności Beatlesów nastąpił w 1965 roku, wraz z wydaniem kultowego wydawnictwa Rubber Soul. Na każdym kolejnym zespół wyraźnie dawał do zrozumienia, że się rozwija, nie boi się eksperymentować, inspirując tym samym kolejne pokolenia muzyków na przestrzeni lat.
John Lennon najbardziej lubił kontrowersyjny album The Beatles?
W trakcie swojej trwającej dekadę działalności The Beatles wydali łącznie dwanaście płyt, z czego jako ostatnią zapamiętaliśmy Let it Be. Płyta ta ujrzała światło dzienne już po tym, gdy stało się jasne, że grupa przestała istnieć.
Które więc wydawnictwo z całego katalogu formacji najbardziej cenił jeden z jej założycieli, John Lennon? Muzyk zdradził to w wywiadzie dla magazynu "Rolling Stones", udzielonego rok po rozpadzie Beatlesów. Sama rozmowa miała stosunkowo gorzki wydźwięk i dostało się w niej nie tylko Mickowi Jaggerowi, ale także dawnym kolegom z zespołu.
Być może chcąc im zrobić na złość, zapytany o swoją ulubioną płytę The Beatles Lennon wskazał na wydany w 1968 roku "The White Album". Płyta ta uchodzi za stosunkowo kontrowersyjną w całej dyskografii zespołu. Jest to jej jedyne podwójne wydawnictwo, natychmiast zwróciło ono uwagę swoim eksperymentalnym, postmodernistycznym brzmieniem. Kontrowersje wokół The Beatles dotyczą przede wszystkim atmosfery, w jakiej album został nagrany.
W czasie tym między Paulem, Johnem, Georgem i Ringo działo się naprawdę źle - na tyle, że w trakcie sesji perkusista na około dwa tygodnie odszedł z zespołu. Już rok później zaś Lennon ogłosił, że nie chce już być członkiem Beatlesów. Jak uzasadnił swój wybór ulubionego wydawnictwa John:
On chciał, żeby to było bardziej grupowe, co tak naprawdę znaczyło więcej Paula. Więc nigdy nie lubił tego albumu - stwierdził John Lennon.