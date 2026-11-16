Wokalista Iron Maiden na jednej scenie z Perfectem i Oddziałem Zamkniętym. Takiego koncertu nie będzie nigdzie indziej

Bruce Dickinson, Perfect i Oddział Zamknięty razem na scenie. Wyjątkowy koncert tylko w Trójmieście

To będzie muzyczne wydarzenie, o którym fani rocka będą mówić przez lata. Bruce Dickinson, legendarny wokalista Iron Maiden, wystąpi na jednej scenie z ikonami polskiej muzyki – zespołami Perfect & Łukasz Drapała i Oddział Zamknięty. Szykuje się prawdziwa gratka, bo taki skład pojawi się wyłącznie podczas jednego, wyjątkowego koncertu z cyklu Legendy Rocka. To widowisko zobaczy tylko publiczność w Trójmieście.

Niezwykłe spotkanie artystów zaplanowano na 6 lutego 2027 roku w gdańsko-sopockiej ERGO ARENIE. Wszystkim wykonawcom towarzyszyć będzie Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, co zapowiada zupełnie nowe, symfoniczne aranżacje kultowych przebojów. Tego wieczoru fani usłyszą muzykę w oprawie, jakiej jeszcze nie było.

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Inny program niż w Katowicach

Choć w ramach zimowej trasy Legend Rocka Bruce Dickinson zagra dwa koncerty, to występ w Trójmieście będzie absolutnie unikalny. Koncert w katowickim Spodku, który odbędzie się 30 stycznia, będzie miał zupełnie inny program. To właśnie nad morzem projekt zaprezentuje osobne widowisko, zbudowane wokół polskich legend, które zadebiutują w tej symfonicznej formule.

Na trójmiejskiej scenie obok wokalisty Iron Maiden staną dwie formacje, które po raz pierwszy dołączają do projektu. To jedyna okazja, by zobaczyć je w tak niezwykłym towarzystwie i z orkiestrą symfoniczną.

Nowa odsłona Perfectu i debiut Oddziału Zamkniętego

Dla fanów polskiego rocka będzie to wieczór pełen premier. Na scenie pojawi się zespół Perfect & Łukasz Drapała. To skład, który od 2025 roku pisze nowy rozdział w historii grupy. Obok gitarzystów Jacka Krzaklewskiego i Dariusza Kozakiewicza oraz basisty Piotra Urbanka za mikrofonem stoi Łukasz Drapała, znany z grupy Chemia oraz finału 13. edycji „The Voice of Poland”.

Do składu dołączy także Oddział Zamknięty, prawdziwa ikona lat 80. i autorzy hitów, które od dekad królują na rockowych playlistach. Obie formacje po raz pierwszy w ramach Legend Rocka zagrają w towarzystwie orkiestry. Stawkę uzupełni Grzegorz Kupczyk, były wokalista Turbo, który jest związany z projektem od samego początku.

Bruce Dickinson wraca nad morze w symfonicznym stylu

Dla Bruce’a Dickinsona nie będzie to pierwsza wizyta w Trójmieście. Fani mogli go usłyszeć w czerwcu 2024 roku podczas solowego koncertu na Mystic Festivalu. Tym razem jednak wokalista Iron Maiden zaprezentuje się w zupełnie innej, symfonicznej oprawie, co dla jego wielbicieli będzie z pewnością wyjątkowym doświadczeniem.

Wybór Trójmiasta na tak wyjątkowe wydarzenie ma też symboliczny wymiar. To właśnie w gdańskim klubie Rudy Kot w 1959 roku odbył się koncert uznawany za pierwszy rock’n’rollowy występ w Polsce. Prawie 70 lat później w tym samym mieście spotkają się legendy polskiej sceny i jeden z najważniejszych głosów światowego heavy metalu.

„Takiego wieczoru nie będzie w żadnym innym mieście”

Wyjątkowość trójmiejskiego koncertu podkreśla Grzegorz Kupczyk, który współtworzy Legendy Rocka od pierwszej edycji. Jak sam przyznaje, publiczność na Pomorzu jest niezwykła, a nadchodzące show będzie czymś zupełnie nowym, nawet dla stałych bywalców cyklu.

– Jestem z Legendami Rocka od pierwszej edycji i wiem, jak wyjątkowa jest trójmiejska publiczność. Graliśmy już w ERGO ARENIE i w Operze Leśnej, ale tym razem przyjeżdżamy z czymś, czego jeszcze nie było – podkreśla wokalista. – Bruce Dickinson, Perfect i Oddział Zamknięty na jednej scenie, a za nami cała orkiestra – takiego wieczoru nie będzie w żadnym innym mieście – dodaje.

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