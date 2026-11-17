Kirk Hammett wskazał album, który zmienił jego życie. "Miałem wtedy 15 lat"

Kirk Hammett, gitarzysta Metalliki, przyznał otwarcie, że jego życie zmieniło się, kiedy usłyszał pewien album z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Kiedy miał 15 lat, jeden z kolegów przyniósł do jego rodzinnego domu płytę, która wywróciła mu świat do góry nogami.

Tym albumem był Force It brytyjskiej grupy UFO z 1975 roku. O fascynacji tym krążkiem Hammett szerzej opowiedział w rozmowie z magazynem Guitar World.

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Mieszkałem wtedy jeszcze u rodziców, a oni mieli bardzo głośny zestaw stereo. Moi znajomi przychodzili do mnie i rozkręcaliśmy go na poziom, który wydawał nam się koncertowy. Rany, ależ byłem naiwny! Pierwszym utworem, który puścił mój kumpel, było "Mother Mary" i pomyślałem sobie: "Wow, ci goście grają równie ciężko jak Thin Lizzy, Aerosmith, Montrose i cała ta reszta hardrockowych rzeczy, których słuchałem, zanim wkręciłem się w heavy metal". Kiedy nadszedł czas na solówkę gitarową, po prostu powaliło mnie brzmienie, frazowanie i technika Michaela Schenkera. Zanim pojawiło się drugie solo z najszybszym zstępującym zagrywem, jaki kiedykolwiek słyszałem, byłem całkowicie kupiony! Natychmiast chwyciłem okładkę albumu i zobaczyłem zdjęcie Schenkera grającego na gitarze Flying V –wspominał po latach Hammett.

Muzyk, rzecz jasna, od razu postanowił opanować zagrywki Schenkera i zapragnął wejść w posiadanie wspomnianej gitary od Gibsona. –Ta płyta nauczyła mnie mnóstwo o konstrukcji solówek, frazowaniu i melodii, a także o graniu pod kątem całego utworu. Byłem zachwycony tym, jak UFO potrafiło być jednocześnie tak ciężkie i tak melodyjne w obrębie jednej piosenki –dodał gitarzysta Metalliki.

Do ulubionych utworów z tego krążka Hammett zalicza Mother Mary, Shoot Shoot, This Kid's, Out on the Street oraz Let It Roll.

Force It to czwarty album studyjny w dyskografii UFO. Ukazał się w lipcu 1975 nakładem wytwórni Chrysalis Records. Nagrania odbyły się w słynnym londyńskim studiu Morgan Studios, a za konsoletą zasiadł Leo Lyons, basista legendarnej grupy Ten Years After. Płyta zapisała się w historii rocka także za sprawą swojej okładki, która została zaprojektowana przez słynne studio graficzne Hipgnosis.

Oto najsłynniejsze riffy, które skomponował Kirk Hammett: