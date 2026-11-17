Zmarł John Christ. Były gitarzysta formacji Danzig miał 61 lat

W wieku 61 lat zmarł John Christ (właśc. John Knoll), współtwórca klasycznego brzmienia formacji Danzig. Informację o śmierci gitarzysty przekazano 16 listopada 2026 za pośrednictwem mediów społecznościowych muzyka.

Na ten moment oficjalna przyczyna śmierci Christa nie została podana do wiadomości publicznej.

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W opublikowanym oświadczeniu bliscy artysty pożegnali go w poruszających słowach:

Przyjaciele, z ciężkim sercem musimy poinformować Was o spokojnym odejściu Johna Christa 15 listopada 2026 roku. Nie planuje się żadnych uroczystości pogrzebowych i uprzejmie prosimy wszystkich o uszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym czasie. John kochał każdego z Was.

John Christ przyszedł na świat 19 lutego 1965 roku w Baltimore. W przeciwieństwie do wielu samouków ze sceny metalowej lat 80., gitarzysta miał solidne wykształcenie muzyczne. W młodości uczył się gry na pianinie, następnie studiował gitarę klasyczną w renomowanym Peabody Institute, a na Towson University zgłębiał tajniki jazzu, teorii muzyki i kompozycji.

W 1987 przeniósł się do New Jersey i dołączył do grupy dowodzonej przez Glenna Danziga. Przez osiem lat (1987–1995) Christ był jednym z filarów zespołu. Wziął udział w nagraniu czterech studyjnych albumów: Danzig (1988), Danzig II: Lucifuge (1990), Danzig III: How the Gods Kill (1992) oraz Danzig 4 (1994).

Po odejściu z zespołu Danzig, współtworzył grupę Juice 13 razem z byłym perkusistą Ozzy'ego Osbourne'a, Randy'm Castillo. W 1999 natomiast wydał swój jedyny solowy album, Flesh Caffeine.

W 2003 karierę Christa przerwał poważny wypadek, w którym doznał ciężkich obrażeń lewej dłoni. Jego walka o powrót na scenę trochę trwała. Udało mu się to dopiero w 2009. Z kolei w 2012 przypomniał o sobie za sprawą gościnnego występu w utworze Revival Mode grupy Every Time I Die.

Należy przypomnieć, że we wrześniu tego roku gitarzysta poinformował fanów, że mierzy się z "problemem zdrowotnym, który daje mocno w kość". –Jestem obecnie w trakcie rekonwalescencji. Lekarze zalecili mi, żebym zrobił sobie kilka miesięcy przerwy, odpoczął i pozwolił organizmowi wrócić do normy –napisał wówczas w mediach społecznościowych.

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