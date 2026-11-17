Jonathan Davis dostał pierwsze dudy od babci. W tle szkockie korzenie

Zanim Jonathan Davis połączył brzmienie dud z ciężkimi gitarami, znał je z rodzinnego domu. W wywiadzie dla „Revolvera”, przeprowadzonym z okazji 25-lecia debiutanckiej płyty Korna, wspominał słuchanie nagrań tego instrumentu już jako małe dziecko. Jego zainteresowanie miało także związek ze szkockimi korzeniami rodziny.

Pierwsze dudy dostałem od babci. Moja prababcia pochodziła ze Szkocji – opowiadał.

Okazja do nauki pojawiła się w szkole Highland High, do której uczęszczał przyszły wokalista. Działała tam orkiestra dudziarska. Davis mógł więc rozwijać zainteresowanie instrumentem na długo przed powstaniem Korna i nagraniem pierwszego albumu.

Do rodzinnych inspiracji doszło jeszcze kino. W rozmowie ze Stereogum z 2022 roku Davis potwierdził, że ogromne wrażenie zrobiła na nim scena pożegnania Spocka w filmie „Star Trek II: Gniew Khana”. Rozbrzmiewające wtedy „Amazing Grace” sprawiło, że sam zapragnął grać na dudach.

Wspominał również, że podczas szkolnej nauki zdarzyło mu się uczestniczyć w konkursach. Instrument, który później zaskakiwał metalową publiczność, był więc częścią jego muzycznego życia jeszcze przed wejściem na rockowe sceny.

Jak dudy trafiły do „Shoots and Ladders”? Pomysł podsunął perkusista

Podczas pracy nad debiutem Korna te wcześniejsze doświadczenia niespodziewanie się przydały. Davis miał ze sobą dudy, kiedy razem z Headem i Munkym pracował nad „Shoots and Ladders”. Instrument stał w kącie.

Jak wspominał w rozmowie z australijskim Double J, pomysł jego wykorzystania podsunął najprawdopodobniej ówczesny perkusista zespołu, David Silveria.

Dlaczego ich nie wyciągniesz i na nich nie zagrasz?

– tak Davis zapamiętał jego propozycję. Dudy trafiły do utworu i stały się jego charakterystycznym otwarciem. Zanim słuchacz usłyszy ciężar całego zespołu, przez dłuższą chwilę pozostaje z samym brzmieniem instrumentu. Na debiutanckiej płycie z 1994 roku był to kolejny sygnał, jak swobodnie muzycy podchodzili do budowania własnego stylu.

Także sposób nagrania odbiegał od zwykłego ustawienia wykonawcy w studyjnej kabinie. Davis grał na zewnątrz studia Indigo Ranch w Malibu. W wywiadzie dla Double J opowiadał o poruszaniu się z instrumentem i mikrofonach rozstawionych poza budynkiem. Przestrzeń wokół studia stała się częścią nagrania.

Muzyka rockowa lat 2000. - zagranica. Jakie albumy zdefiniowały ten okres?

Wokalista Korna z dudami zaskakiwał pierwszych słuchaczy

Dla dzisiejszych fanów widok Davisa z dudami jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obrazów związanych z Kornem. W początkach działalności zespołu publiczność dopiero próbowała zrozumieć, czego właściwie słucha.

W rozmowie ze Stereogum wokalista wspominał, że już samo brzmienie grupy wywoływało konsternację. Kiedy do tego wychodził z dudami, zaskoczenie jeszcze rosło. Jak żartował, ostatecznie został „rockandrollowym dudziarzem”.

Ten sceniczny znak rozpoznawczy wyrósł z bardzo osobistej historii: rodzinnych nagrań, szkolnej nauki i instrumentu podarowanego przez babcię. Dopiero później znalazł miejsce obok nisko strojonych gitar.

Historię warto przypomnieć przed kolejną wizytą zespołu w Polsce. We wtorek, 17 listopada 2026 roku, Korn wystąpi w TAURON Arenie Kraków. Na scenie pojawią się również Architects jako gość specjalny oraz otwierający wydarzenie Pixel Grip.