Kult ogłosił Trasę Pomarańczową 2027! Zespół zagra w sześciu polskich miastach

Trasa Pomarańczowa to od lat żelazny punkt w jesiennym kalendarzu każdego fana polskiego rocka. Formacja Kult właśnie ogłosiła daty jej przyszłorocznej odsłony.

Zgodnie z opublikowaną rozpiską w mediach społecznościowych, zespół postawił wyłącznie na duże, halowe występy. Będzie ich sześć. Trasa rozpocznie się 9 października w warszawskim COS Torwar, a zwieńczy ją koncert we wrocławskiej Hali Stulecia zaplanowany na 27 listopada.

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Otwarta sprzedaż wejściówek na wszystkie koncerty Kultu w ramach Trasy Pomarańczowej ruszyła 16 listopada 2026. Bilety można nabyć za pośrednictwem oficjalnych bileterii (m.in. TicketClub.pl).

A tak prezentuje się rozpiska w całości:

09.10.2027 – Warszawa , COS Torwar

, COS Torwar 16.10.2027 – Gdańsk , Ergo Arena

, Ergo Arena 06.11.2027 – Kraków , Tauron Arena

, Tauron Arena 12.11.2027 – Łódź , Atlas Arena

, Atlas Arena 13.11.2027 – Katowice , Spodek

, Spodek 27.11.2027 – Wrocław, Hala Stulecia

Przyszły rok dla grupy dowodzonej przez wokalistę Kazika Staszewskiego będzie zdecydowanie wyjątkowy. Kult będzie przecież świętował 45-lecie działalności.

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Grupa Kult postanowiła diametralnie zmienić swoje podejście do tras koncertowych. Zespół słynął do tej pory z ogromnej liczby występów, które nierzadko przybierały formę prawdziwych muzycznych maratonów. Teraz koncertów będzie znacznie mniej. Bezpośrednim powodem tej decyzji są problemy zdrowotne Kazika Staszewskiego.

W nadchodzącym czasie muzycy zamierzają zredukować liczbę występów do 20-25 w ciągu całego roku. –Wiemy, że dla wielu z Was ta wiadomość może być smutna. Dla nas również nie jest to łatwa decyzja. Scena i spotkania z Wami są częścią naszego życia od wielu lat i trudno wyobrazić sobie moment, w którym trzeba powiedzieć sobie: "zwolnij". Ale czasem największą odwagą nie jest iść naprzód za wszelką cenę. Czasem odwagą jest zatrzymać się na chwilę, żeby móc iść dalej jeszcze przez następne lata. Mamy nadzieję, że przyjmiecie tę decyzję ze zrozumieniem –napisali członkowie Kultu w oświadczeniu udostępnionym w mediach społecznościowych na początku sierpnia 2026.

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