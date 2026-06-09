A Perfect Circle wracają do Polski w 2026 roku! Sprawdź czasówkę koncertu

Ogłoszenie koncertów headlinerskich A Perfect Circle – w tym dwóch występów w londyńskim O2 Academy Brixton oraz koncertu w berlińskiej Zitadelle – nastąpiło tuż po potwierdzeniu udziału zespołu w największych europejskich festiwalach, takich jak Copenhell, Rock Im Park, Rock Am Ring oraz Nova Rock.

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Kieruję te słowa do naszych europejskich przyjaciół – tęskniliśmy za wami. To trwało zbyt długo… jakieś siedem lat za długo, ale znaleźliśmy rozwiązanie – mówi Billy Howerdel.

A Perfect Circle w Polsce w 2026 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

10 czerwca 2026

Warszawa, COS Torwar

Gość specjalny: Jehnny Beth

BILETY są dostępne w sprzedaży na stronie Live Nation.

Jeśli chodzi o ceny biletów, to kształtują się one następująco:

GA - 498 zł

trybuny - 299-599 zł

Czasówka wydarzenia:

18:30 - otwarcie drzwi

19:15 - Jehnny Beth

20:20 - A Perfect Circle

Uwaga! Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia plecaków, torebek oraz wszelkiego rodzaju bagażu, niezależnie od ich rozmiaru. Na miejscu dostępny będzie depozyt

O zespole

Założony w 1999 roku przez Billy’ego Howerdela i Maynarda Jamesa Keenana A Perfect Circle to jeden z najważniejszych zespołów rocka alternatywnego XXI wieku. Ich debiutancki album Mer de Noms (2000) ustanowił rekord jako najwyżej notowany debiut rockowy w historii, a w 2025 roku obchodzi 25-lecie wydania. Krążek przyniósł takie utwory jak “Judith” i “3 Libras”, które do dziś pozostają klasykami gatunku.

W dorobku grupy znajdują się także albumy Thirteenth Step (2003), eMOTIVe (2004) oraz Eat the Elephant (2018), który zadebiutował na 3. miejscu listy Billboard 200 i zdobył szczyt notowania Billboard Rock Albums.

A Perfect Circle ma na koncie występy na najważniejszych festiwalach świata, wyprzedane koncerty w takich miejscach jak Hollywood Bowl, Madison Square Garden czy Red Rocks Amphitheatre, a także występy w programach telewizyjnych, m.in. Jimmy Kimmel Live i The Tonight Show.