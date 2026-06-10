Alice Cooper podziękował uczciwemu fanowi. Zaskakująca zguba artysty!

Alice Cooper choć ma już 78 lat, to ani myśli zwalniać tempo. Muzyk wciąż jest niezwykle aktywny zawodowo, tak pod względem wydawniczym, jak i koncertowym. Wciąż najbardziej aktualnym wydawnictwem artysty pozostaje krążek Road z 2023 roku. W tym wszystkim ikona "shock rocka" oczywiście praktycznie nie schodzi ze sceny.

Artysta niemal non stop jest w trasie koncertowej, obecnie solowej, już naprawdę niedługo jednak po raz kolejny wyruszy w podróż z Joe Perrym i Johnnym Deppem oczywiście jako The Hollywood Vampires. Przypominamy, że lubiana supergrupa zawita w tym roku na arenowym koncert także do Polski! Formacja wystąpi już 10 września w łódzkiej Atlas Arenie.

ZOBACZ TAKŻE: Hollywood Vampires wracają do Polski na arenowy koncert!

Przedstawiciele shock rocka! Oni uczynili z koncertów pełne grozy widowiska! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Alice Cooper zgubił kartę kredytową! Uczciwy znalazca zwrócił mu zgubę!

Nie da się tego ukryć - w życiu muzyków naprawdę sporo się dzieje. Można gdzieś w tym wszystkim wykazać się pewną dozą roztargnienia i w efekcie coś zgubić - na przykład kartę kredytową.

Taka właśnie sytuacja spotkała Alice Coopera. Jak podały zagraniczne media, artysta grał w golfa w Payson w Arizonie - i tam właśnie zostawił swoją kartę płatniczą. Mogłoby się okazać, że coś takiego jest idealną sytuacją dla ludzi mało uczciwych, którzy z pewnością mogliby wykorzystać środki, takiej sławy, jak Alice Cooper.

Na szczęście jednak znalazca karty okazał się być, jak to opisano za oceanem, "Dobrym Samarytaninem". Z miejsca miał on rozpoznać nazwisko znanego muzyka i skontaktował się z jego menedżmentem. Doszło do spotkania, w ramach którego znalazca zwrócił Cooperowi jego zgubę. Panowie spotkali się i porozmawiali w poniedziałek 8 czerwca, a na miejscu był nawet obecny reporter 12News, który wszystko nagrał - zobacz poniżej!

Alice Cooper jako aktor! Oto filmy, w których zagrał “Król shock rocka”: