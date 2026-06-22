Sting wraca do Polski z trasą 'STING 3.0'! Szczegóły koncertu w Sopocie

Sting wraca do Polski! Zagra wyjątkowy koncert w Sopocie

Sting, jedna z największych ikon światowej sceny muzycznej, ponownie odwiedzi Polskę, co z pewnością ucieszy rzesze jego fanów. Legendarny artysta, którego twórczość z The Police oraz solowa kariera na stałe zapisały się w historii rocka, ogłosił swój kolejny występ w naszym kraju.

To już tradycja, że Sting regularnie odwiedza Polskę, a jego koncerty zawsze przyciągają tłumy. Tym razem muzyk zaprezentuje się publiczności w Sopocie w ramach światowej trasy "STING 3.0 World Tour". Będzie to okazja, by usłyszeć na żywo zarówno nieśmiertelne klasyki, jak i rzadziej wykonywane perełki z jego bogatej dyskografii. Szykuje się wieczór pełen muzycznych emocji i powrotu do rockowych korzeni w wyjątkowej scenerii.

Sting w Sopocie 2026. Kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

Fani z pewnością zadają sobie pytanie, kiedy i gdzie dokładnie zobaczą swojego idola. Koncert Stinga w ramach europejskiej części trasy "STING 3.0" odbędzie się 24 czerwca 2026 roku. Na lokalizację tego wyjątkowego wydarzenia wybrano malowniczą Operę Leśną w Sopocie.

Podczas występu Stingowi towarzyszyć będą znakomici muzycy, którzy od lat z nim współpracują. Na scenie zobaczymy wirtuoza gitary Dominica Millera oraz dynamicznego perkusistę Chrisa Maasa, znanego między innymi z Mumford & Sons. Koncepcja trasy "STING 3.0" to powrót do energetycznego, rockowego trio, które nawiązuje do formatu znanego z czasów The Police. W setliście znajdą się największe przeboje zespołu, takie jak "Roxanne" czy "Message in a Bottle", a także solowe hity artysty, w tym "Fields of Gold" i "Englishman in New York".

DATA KONCERTU: 24 czerwca 2026 r.

24 czerwca 2026 r. MIASTO: Sopot

Sopot GDZIE: Opera Leśna

Opera Leśna GODZINA: 18:00

18:00 SUPPORT: Nieogłoszony

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Bilety na koncert Stinga w Sopocie 2026

Sprzedaż biletów na sopocki koncert Stinga cieszyła się ogromnym zainteresowaniem od samego początku. Wejściówki trafiły do dystrybucji już jesienią ubiegłego roku. Przedsprzedaż dla oficjalnego fanklubu artysty rozpoczęła się 1 października 2025 roku, a dzień później, 2 października, ruszyła przedsprzedaż w serwisie Ticketmaster. Otwarta sprzedaż dla wszystkich fanów wystartowała 3 października 2025 roku na stronie organizatora LiveNation.pl. Bilety można było nabywać również za pośrednictwem platform eBilet.pl, Ticketmaster.pl oraz bezpośrednio przez stronę operalesna.pl.

Zainteresowanie wydarzeniem było tak duże, że obecnie wydarzenie jest już w pełni wyprzedane.

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