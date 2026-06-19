Glenn Hughes wskazał najlepszego wokalistę w historii!

Glenn Hughes to niewątpliwie legenda rocka i jeden z najlepszych wokalistów w historii, choć należy pamiętać, że muzyk gra także chociażby na basie. Na rynku jest już obecny od ponad pięciu dekad. W przeszłości występował w Trapeze czy Deep Purple. Od lat mocno działa także solowo, ponadto jest członkiem supergrupy Black Country Communion.

Hughes nosi tytuł "The Voice of Rock”. To nie może zaskakiwać. Mimo upływu lat, wciąż jego głos jest niesamowity. A którego wokalistę muzyk najbardziej ceni? Ostatnio odpowiedział na to pytanie w jednym z wywiadów.

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Hughes wskazał na... Steviego Wondera. Przy okazji wokalista wspomniał ich pierwsze spotkanie, które miało miejsce w studiu nagraniowym w Stanach Zjednoczonych.

– Zawsze mnie inspirował. Poznałem Steviego w 1974 roku, kiedy nagrywałem album z Deep Purple w Record Plant w Los Angeles. Stevie był w tym samym studiu, pracował za drzwiami. Spotkaliśmy się, zostaliśmy przyjaciółmi i jesteśmy nimi zresztą do dziś. Moim zdaniem jest najwspanialszym piosenkarzem na świecie. Chodzi też o to, jak się zachowuje, jak żyje i jak traktuje swoją rodzinę. Jest spokojnym i troskliwym człowiekiem – powiedział Glenn Hughes w rozmowie dla Metal Mayhem ROC.

Glenn Hughes otwarcie o przyszłości Black Country Communion

W 2024, po siedmioletniej przerwie, na rynek powróciła supergrupa Black Country Communion, w której skład, oprócz Hughesa, wchodzą także: gitarzysta Joe Bonamassa, perkusista Jason Bonham oraz klawiszowiec Derek Sherinian.

W czerwcu 2024 premierę miał piąty studyjny krążek BCC zatytułowany po prostu V, którego muzycy promowali na koncertach. Co istotne, zespół nie zamierza w najbliższym czasie zwalniać.

– Nie mówiłem o tym jeszcze, ale tak, planujemy wydać w przyszłym roku również szósty album – powiedział Hughes w rozmowie ze Scottem Itterem z Dr. Music w 2025. Pozostaje więc tylko czekać na szczegóły dotyczące tego wydawnictwa.

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