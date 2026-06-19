Nadchodzi film dokumentalny o kultowej formacji Pulp. Oto pierwsze szczegóły

Pod koniec lat siedemdziesiątych, w angielskim Sheffield, powstała formacja Pulp, na której czele – od samego początku – stoi Jarvis Cocker. W 1983 grupa zadebiutowała za sprawą krążka It. Pulp największe sukcesy odniósł w latach dziewięćdziesiątych, a to wszystko, dzięki albumowi Different Class (1995) ze słynnym utworem Common People.

W pierwszych dwóch dekadach XXI wieku grupa znikała i powracała. W 2022, po prawie dekadzie przerwy, po raz kolejny doszło do reaktywacji Pulp. Zaowocowała ona, w końcu, premierowym studyjnym wydawnictwem, More (2025), pierwszym od 2001.

Zespół, co istotne, nie zamierza zwalniać tempa w najbliższym czasie.

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Wiadomo już, że jeszcze w tym roku grupa doczeka się filmu dokumentalnego! Produkcja zatytułowana Pulp: What Do You Do For An Encore? – w reżyserii Garth Jenningsa – trafi na platformę streamingową Mubi (dokładna data nie została jeszcze ujawniona). Film, jak czytamy w zapowiedzi, ma pokazać "niezwykłą drogę zespołu z Sheffield – od głębokiej niszowości aż po status kultowego punktu odniesienia dla całej popkultury".

To jednak nie wszystko. Premierze filmu towarzyszyć będzie wydawnictwo płytowe. Chodzi o koncertowy album zatytułowany po prostu Live!. Materiał ukaże się 28 sierpnia 2026 w różnych wersjach (2LP, 2CD oraz cyfrowej w serwisach streamingowych) nakładem Rough Trade Records. – Koncert to wydarzenie, podczas którego piosenki ożywają – powiedział, cytowany w informacji prasowej, Cocker. – Dlatego ten album nosi tytuł "Live!". To zarówno stwierdzenie faktu (to nagranie zespołu na żywo), jak i wyzwanie (no dalej; wszyscy ożyjcie!). W sieci można zapoznać się już z dwoma utworami z tego wydawnictwa: Disco 2000 oraz A Sunset. –

Pulp koncertuje latem w Europie

Jeśli zaś chodzi o plany koncertowe Pulp, to Muzycy są w trakcie tegorocznej trasy koncertowej. Na początku czerwca koncertowali w Ameryce Południowej. Z kolei 25 czerwca odbędzie się pierwszy letni koncert na Starym Kontynencie. Grupa odwiedzi m.in. Niemcy, Francję czy Hiszpanię. Niestety, na rozpisce znów zabrakło Polski. Jarvis Cocker i spółka wystąpili w naszym kraju tylko raz, w lipcu 2011 w trakcie festiwalu Open'er.

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