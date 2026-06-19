The Bullseyes z singlem ‘This Is Wild'. To zapowiedź kolejnego albumu rockowego duetu

The Bullseyes to rockowy duet, który tworzą Darek Łukasik (gitara) i Mateusz Jarząbek (perkusja). Zespół łączy riffowy fundament z nowoczesną produkcją, tworząc krótkie i dynamiczne utwory o wyraźnej strukturze rytmicznej. Formacja jest zwycięzcą Jarocińskich Rytmów Młodych oraz finalistą nagrody SANKI „Gazety Wyborczej

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‘This Is Wild’ to utwór, który uderza w temat niezaspokojonego głodu doświadczeń i świadomości uciekającego czasu, z którego nie sposób w pełni czerpać w trakcie jednego życia. Szybki, punkowy numer o czystej, letniej energii opierający się na surfrockowym shuffle, dynamicznym riffie, wybuchowych solówkach oraz chwytliwych liniach melodycznych rozpisanych na harmoniczne wokale.

Singiel ‘This Is Wild’ to druga piosenka zapowiadająca nadchodzący album duetu, którego premiera zaplanowana jest na jesień tego roku.

Twórczość The Bullseyes funkcjonuje w obiegu międzynarodowym – ich muzyka była wykorzystywana w transmisjach telewizyjnych podczas EURO 2024 oraz w kampanii głównego sponsora Ligi Konferencji UEFA.

The Bullseyes to:

Dariusz Łukasik: gitara

Mateusz Jarząbek: perkusja

Dyskografia The Bullseyes:

“The Best of The Bullseyes” LP, 2020

“Polish Sweethearts” LP, 2024

Nadchodzące koncerty:

13.11.2026 - Podrówko Art (Gdynia)

15.11.2026 - DK Słowianin (Szczecin)

20.11.2026 - 2PROGI (Poznań)

27.11.2026 - Hype Park (Kraków)

28.11.2026 - Niebo (Warszawa),

05.12.2026 - Łącznik (Wrocław)

11.12.2026 - Zgrzyt (Lublin)