Bring Me The Horizon, Biffy Clyro, Twenty One Pilots i jeszcze więcej gitar na festiwalu Sziget w Budapeszcie

W tym roku w liczącym ponad kilkaset artystów lineupie znaleźli się Bring Me The Horizon, który zapowiada się jako jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń tegorocznego Szigetu. Koncertowo jest to obecnie jeden z najbardziej efektownych zespołów gitarowych na świecie. Dla wielu rockowych fanów jednym z headlinerów festiwalu jest Biffy Clyro, szkockie trio, które od ponad dwóch dekad buduje reputację jednej z najlepszych koncertowych formacji rockowych w Europie, łącząc potężne gitarowe brzmienie z chwytliwymi melodiami i ogromną sceniczną energią. Jako jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń zapowiada się koncert Twenty One Pilots. Duet od lat zachwyca publiczność umiejętnym łączeniem alternatywnego rocka, rapu, elektroniki i popu, a występy na żywo słyną z ogromnej energii, rozbudowanej oprawy wizualnej i bliskiego kontaktu z fanami.

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W lineupie znaleźli się również artyści reprezentujący nieoczywiste oblicze współczesnej muzyki gitarowej. Wolf Alice od lat należą do czołówki brytyjskiej alternatywy, łącząc przebojowość z shoegaze'owymi i grunge'owymi inspiracjami. Black Country, New Road to z kolei jeden z najbardziej cenionych zespołów młodego pokolenia, którego twórczość wymyka się gatunkowym schematom, balansując między art rockiem, post-rockiem i folkiem. Fani cięższych, industrialnych brzmień powinni zwrócić uwagę na HEALTH, znanych z hipnotycznego połączenia gitar, elektroniki i mrocznej atmosfery. Miłośników szybkiego, bezkompromisowego grania z pewnością zainteresują Bad Nerves, którzy dzięki chwytliwym melodiom i punkrockowej energii wyrośli na jedną z najciekawszych nowych formacji gitarowych w Wielkiej Brytanii. Nie mniej emocji dostarczą Lambrini Girls, czyli jeden z najgłośniejszych nowych zespołów punkowych ostatnich lat, którego koncerty słyną z bezkompromisowości i żywiołowego kontaktu z publicznością.

Sziget odbywa się 11-15 sierpnia na wyspie Óbuda, która na kilka dni zamienia się w tętniące życiem miasto - słynną The Island of Freedom. Oprócz koncertów, które trwają niemal bez przerwy, uczestnicy mogą korzystać z licznych atrakcji: tematycznych stref, instalacji artystycznych, spektakli cyrkowych i teatralnych, pokazów tańca współczesnego czy warsztatów. To właśnie ta wyjątkowa mieszanka muzyki i kultury przyciąga co roku festiwalowiczów z ponad 100 krajów, w tym także z Polski. Pełen lineup festiwalu dostępny jest na stronie.

Aby w pełni poczuć klimat wydarzenia, organizatorzy zachęcają do nocowania na wyspie. Do wyboru są różne opcje zakwaterowania: od darmowego campingu dla wszystkich posiadaczy karnetów, po bardziej komfortowe strefy premium i glampingowe, a także przestrzenie dostosowane do rodzin.