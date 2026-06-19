MTV nie zapłaciło nigdy Dave'owi Mustaine'owi za wykorzystanie słynnego motywu z utworu Megadeth

Nie da się ukryć, że Peace Sells to jeden z najbardziej znanych utworów w dorobku amerykańskiej formacji Megadeth dowodzonej przez wokalistę i gitarzystę Dave'a Mustaine'a. Kompozycja, z charakterystycznym motywem basowym Davida Ellefsona, znalazła się oryginalnie na albumie Peace Sells... but Who's Buying? z 1986.

Starsi widzowie MTV doskonale pamiętają, że w przeszłości na zakończenie każdego segmentu wiadomości można było usłyszeć fragment linii basowej z Peace Sells. Ten melodyjny i łatwo rozpoznawalny motyw stał się z dnia na dzień podkładem muzycznym dla programu MTV News.

Można byłoby zakładać, że Dave Mustaine, który jest autorem całego utworu, otrzymywał regularnie tantiemy za wykorzystanie Peace Sells przez MTV. Nic bardziej mylnego.

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– Nie dali mi ani grosza – powiedział Mustaine w przeszłości w wywiadzie dla amerykańskiego magazynu Rolling Stone (wspominana wypowiedź została przytoczona w książce Grega Prato The World's State-Of-The-Art Speed ​​Metal Band: The Megadeth Story 1983–2002). – Ucięli to tuż przed momentem, w którym musieliby mi zapłacić, co było bardzo sprytne. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z sumieniem w MTV to zrobił – to był prawdopodobnie ktoś z ich działu prawnego.

W podcaście Booked on Rock Prato wyjaśnił, jak MTV wykorzystało lukę prawną: – Jeśli puścisz coś przez cztery sekundy, nie musisz za to płacić. Dokładnie tak zrobili z utworem "Peace Sells" – powiedział dziennikarz, który przypomniał także, że to właśnie Mustaine stworzył tę charakterystyczną linię basu, bez której ciężko sobie wyobrazić kompozycję.

– Niewiele osób o tym wie, ale żeby to potwierdzić: Dave Mustaine napisał tę krótką partię basu. Chociaż, oczywiście, zagrał ją David Ellefson. Ellefson opowiedział, że pewnego dnia byli na próbie, a Mustaine wziął do ręki jego bas i zaczął się nim bawić, mówiąc: "Hej, co o tym sądzisz?" – dodał Greg Prato.

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