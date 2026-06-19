Rick Rubin wspomina nagrywanie "Reign in Blood" Slayera

Rick Rubin to jeden z najpopularniejszych producentów w historii. Przypomnijmy, że wyprodukował on w przeszłości albumy m.in. Slayera, Red Hot Chili Peppers, Black Sabbath, System of a Down, Linkin Park czy Beastie Boys.

Ostatnio Rubin, w jednym z wywiadów, mocniej pochylił się nad tematem produkcji słynnego albumu Slayera, a mianowicie Reign in Blood.

Oto basista wszech czasów według Ricka Rubina. Zaskakujący wybór?

Pierwszą płytą, którą nagrałem w Kalifornii, był właśnie album Slayera. Zapytałem Andy'ego Wallace'a, czy chciałby pracować jako inżynier przy tej płycie. Przyszedł do miejsca, w którym mieszkałam, czyli do dziwnego loftu na Broadwayu. Pamiętam, że puściłem mu wówczas kilka różnych płyt – AC/DC czy Metallikę – i miałem teorię. Nie opierałem się na byciu muzykiem. Chodziło o bycie fanem i opieraniu się na... myślach. Kiedy słyszę bardzo szybką muzykę, taką jak Metallica, brzmienie jest potężne, tak jak w przypadku płyt rockowych. Wówczas wszystko staje się rozmyte i nie można właściwie usłyszeć szybkich temp. Jeśli grasz szybką muzykę i jeśli dźwięki są potężne, nie ma wystarczająco dużo miejsca na tego typu dźwięki. Nie ma interpunkcji, mamy do czynienia z rozmyciem – powiedział, w długiej rozmowie z Rickiem Beato, Rubin.

W dalszej części wywiadu producent powiedział jeszcze: – Puściłem mu więc płytę Metalliki jako przykład tego, co uważałem za złe. Zapytałem go: "Czy byłoby możliwe nagrać to wszystko w taki sposób, aby brzmiało ciężko i było krótkie, ponieważ muzyka jest szybka i tego właśnie chcemy?". Nie chciałem, aby była plama basu, chciałem, żeby był puls.

Jak wszyscy doskonale wiemy: to się udało. A Reign in Blood do dzisiaj jest uznawane za jeden z najlepszych metalowych albumów wszech czasów. Warto też o tym pamiętać, że Rubin wcześniej nie miał w ogóle doświadczenia z pracą z zespołami reprezentującymi dość ciężkie brzmienia. Wcześniej współpracował tylko z wykonawcami z kręgu hip-hopowego takimi, jak Beastie Boys czy LL Cool J.

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