James Hetfield opowiedział o jednym z klasyków z "ReLoad". Mówi o inspiracji voodoo!

Po wydaniu w 1991 roku swojego największego pod kątem głównego nurtu sukcesu, jakim jest z pewnością "Czarny Album", Metallica zrobiła sobie najdłuższą na tamtym etapie kariery przerwę wydawniczą. Ta trwała aż pięć lat i zakończyło ją dopiero wydanie w 1996 roku krążka Load.

Pokazujący nowe, zdecydowanie zainspirowane popularnością post grunge'u oraz rocka i metalu alternatywnego oblicze zespołu krążek sam w sobie był sporym zaskoczeniem. Jeszcze większe nadeszło rok później, gdy niespodziewanie światło dzienne ujrzała kolejna nowa płyta Metalliki, ReLoad. Nie da się ukryć, że projekt przyniósł kilka kultowych z dzisiejszej perspektywy utworów formacji, z Fuel, The Memory Remains, Better than You i The Unforgiven II na czele.

James Hetfield nie lubił być frontmanem Metalliki. Wszystko zmienił TEN album

James Hetfield zdradził ciekawostki o kawałku, zamykającym album "ReLoad"

James Hetfield opowiedział teraz nieco więcej o kulisach prac nad ReLoad w wywiadzie dla stacji radiowej SiriusXM, udzielonego przy okazji zbliżającej się premiery nowego edycji płyty sprzed niemal trzech dekad.

W rozmowie wokalista skupił się m.in. na utworze Fixxxer, który zamyka omawianą płytę. Najdłuższy z całego wydawnictwa kawałek został opisany przez Hetfielda jako przykład jednego z tych, których proces powstawania jest bardziej wymagający. Jak wspomina James, od początku wiedział, że ma w tym przypadku do czynienia z czymś szczególnym, chciał więc nieco bardziej się na nim skupić i poświęcić mu odpowiednią ilość uwagi.

Frontman Metalliki mówi, że całkiem sporo czasu zajęło grupie ostatecznie nagranie kompozycji, Muzyk wspomniał także o jej warstwie tekstowej. Jak mówi, w okresie, gdy pisał słowa Fixxxer inspirowały go takie tematy, jak voodoo! To właśnie z tym związane są widniejące w tytule trzy litery "X". Te kreśli się na grobie Marie Laveau, wielkiej kapłanki voodoo w Nowym Orleanie, co ma wspomóc w spełnianiu życzeń.

Byłem wtedy zafascynowany voodoo i Nowym Orleanem: trzy 'x' na grobach, królowa voodoo i tym podobne. Miałem bzika na tym punkcie. Dlatego w tekście są te szpilki. Często jest tak, że gdy twoje życie się układa, to jakby ktoś nagle wpijał igłę w laleczkę voodoo z twoją podobizną. Wydaje mi się, że spora część tekstu powstała jeszcze przed muzyką - opowiedział James Hetfield.

Sprawdź, co skrywa "ReLoad":