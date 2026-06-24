Sziget 2026: Kiedy wystąpią Twenty One Pilots i gdzie zagra Florence and the Machine? Zaplanuj swój festiwal

Na przestrzeni ostatnich tygodni poznaliśmy kolejne punkty programu oraz zupełnie nową przestrzeń poświęconą sztukom performatywnym: Jardin des Arts. Będzie to dom dla współczesnego cyrku, tańca, sztuk audiowizualnych oraz multidyscyplinarnych spektakli. Sercem tej strefy będzie Le Grand Théâtre, gdzie każdego wieczoru ponad 1500 widzów będzie mogło zanurzyć się w niezwykłych światach ruchu, wyobraźni i opowieści. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie Liberty Love Rave grupy Recirquel – węgierskiej produkcji współczesnego cyrku.

MOBILIS to otwarta przestrzeń, w której publiczność i artyści spotykają się poprzez ruch, taniec i wspólne uczestnictwo. Kolejną nowością jest Le Dome – immersyjna scena łącząca teatr, sztuki wizualne i nowoczesne technologie. W ciągu dnia funkcjonuje jako kameralna przestrzeń typu black box dla spektakli tanecznych i teatralnych, natomiast wieczorem zamienia się w żywe audiowizualne laboratorium otoczone pierścieniem LED oraz projekcjami mappingowymi.

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Opublikowany harmonogram pomaga wyobrazić sobie, jak różnorodny program festiwalu rozłoży się na całej the Island of Freedom. Festiwal występami na Main Stage otworzą Wolf Alice, Zara Larsson i SOMBR. Podczas kolenych dni na tej samej scenie zobaczymy m.in. Biffy Clyro, Twenty One Pilots, Lewisa Capaldi, Florence and the Machine, Skeptę, Sigird, Bring Me The Horizon, Jorja Smith czy Skrillexa. Mówimy o lineupie zaledwie jednej z siedemnastu przestrzeni festiwalowych... Pełny harmonogram dostępny jest tutaj.

Program Sziget słynie z niezwykłej różnorodności. W środę na scenie The Buzz wystąpią artyści z całego świata, m.in. Zawose Queens z Tanzanii, niemiecka raperka Ikkimel, węgierskie trio Jazzbois oraz amerykański zespół HEALTH. Z kolei na scenie dropYard pojawią się Wild Wild Women z Indii, Chadia z Włoch oraz YT z Wielkiej Brytanii. W kultowym Colosseum , słynnej, zbudowanej z drewnianych palet scenie 360 stopni, publiczność będzie mogła zobaczyć takie gwiazdy muzyki elektronicznej jak Swimming Paul, HAAi, Patrick Mason, Joris Voorn czy Richie Hawtin. Nie wszystkie miejsca w programie zostały jednak jeszcze obsadzone, a organizatorzy uruchomili niedawno otwarty nabór dla DJ-ów zainteresowanych występem na Camping of Nations.

Każdego roku Sziget przyciąga fanów muzyki i festiwalowych wrażeń z ponad 100 krajów. Do Budapesztu przyjeżdżają pociągami, autobusami, samochodami, samolotami, a nawet rowerami. Część z nich wybiera nocleg na kempingu na the Island of Freedom, podczas gdy inni zatrzymują się w mieście i codziennie dojeżdżają na teren festiwalu. Aby ułatwić poruszanie się po Budapeszcie, Sziget uruchomił Sziget City Pass, zapewniający uczestnikom dostęp do sieci transportu publicznego przez cały okres pobytu.

Wszystkie nowe informacje programowe oraz wydarzenia pozamuzyczne są już dostępne na stronie internetowej festiwalu, gdzie również można kupić karnety i bilety na wydarzenie. Sziget 2026 odbędzie się w dniach 11–15 sierpnia w Budapeszcie. Bilety i szczegóły.