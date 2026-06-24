Babie Lato 2026 z kolejną premierą. Posłuchaj singla „Przejdzie”

Babie Lato, czyli wyjątkowy projekt artystyczny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, wraca w 2026 roku po raz czwarty. Tegoroczną odsłonę tworzą Natalia Grosiak, BELA i Kathia – trzy artystki reprezentujące różne muzyczne wrażliwości, które spotkały się, by wspólnie napisać autorski repertuar i wyruszyć z nim w trasę po pięciu festiwalowych miastach.

Po folkowo-akustycznych „Dwóch słońcach” i pełnym sprawczości singlu „Co chcę, to mam”, przyszedł czas na najbardziej emocjonalną odsłonę projektu. „Przejdzie” opowiada o momencie, w którym trzeba nauczyć się żyć na nowo po stracie, rozczarowaniu czy zakończeniu ważnej relacji. To utwór o składaniu złamanego serca w całość, odzyskiwaniu zaufania do siebie i szukaniu światła wtedy, gdy wydaje się, że wszystko wokół straciło kolory.

Autorkami tekstu i muzyki są Natalia Grosiak, BELA i Kathia, a za produkcję odpowiadają Kathia, Patrick The Pan oraz Wojciech Półrolniczak.

Sorry Boys - koncert MUZO - Absolutnie, absolutnie live (MUZO.FM)

„Przejdzie” to opowieść o chęci powrotu do siebie, o złożeniu złamanego serca w całość i ponownego poczucia się sobą. Często wydaje się, że już nigdy nie będzie dobrze, że rany nigdy się nie zagoją. W „Przejdzie” jest perspektywa osoby, która jednak nadal trzyma się nadziei. Bo wszystko mija - o najnowszym singlu opowiadają artystki.

Babie Lato od początku budowane jest wokół idei kobiecej współpracy i wspólnego tworzenia – każda edycja to nowy skład, nowa estetyka i autorski repertuar tworzony specjalnie na potrzeby projektu. W poprzednich latach w Babim Lecie brały udział m.in. Natalia Kukulska, Brodka, Margaret, Rosalie., Bovska, Zalia czy Sara James.

Babie Lato 2026 będzie można usłyszeć na żywo we wszystkich miastach trasy Erste Letnie Brzmienia. Natalia Grosiak, BELA i Kathia wraz z zespołem wystąpią w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu, prezentując premierowy materiał przygotowany specjalnie na potrzeby projektu. W line-upie festiwalu są także m.in. Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu, Kacperczyk, Ralph Kaminski, Ewa Farna, Natalia Szroeder, Julia Wieniawa, Xxanaxx, Bass Astral oraz projekty specjalne: „Brodka gra Grandę” i Grzegorz Turnau z orkiestrą symfoniczną. Karnety oraz bilety jednodniowe dostępne są na stronie www.ersteletniebrzmienia.pl.

Harmonogram Erste Letnie Brzmienia 2026:

24-25 lipca – Kraków

7-8 sierpnia – Warszawa

21-22 sierpnia – Gdańsk

28-29 sierpnia – Wrocław

4-5 września – Poznań