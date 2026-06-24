Mery Spolsky ożywia "Manekiny" i rusza w muzyczną podróż do lat 80-tych!

Kiedy padła propozycja udziału w tym projekcie, zadałam sobie pytanie „jak to możliwe, że nie znałam wcześniej Kontroli W.?!”. Przecież ich teksty i muzyka są absolutnie szalone, pełne punkowej psychodelii i nowoczesności. Uwielbiam brzmienie zespołów z lat 80-tych i bardzo mnie jara cała nowa fala. Fakt, że nie wpadłam na te piosenki wcześniej tylko utwierdził mnie w przekonaniu, że muszę się podjąć ich odtworzenia. Polska musi sobie przypomnieć o istnieniu tej cudownej kapeli! Opracowaniem muzycznym zajął się mój producent muzyczny i wieloletni przyjaciel No Echoes. Podczas prób przypomniałam sobie, jak to było być w rockowej kapeli. To dość zabawne, że moje muzyczne początki wyglądały jak biografia Kontroli W. Grupa przyjaciół zakłada zespół, który po pierwszych sukcesach się niestety rozpada ze względu na różne decyzje życiowe (studia, praca). Powstaje z tego nowy skład o nazwie Kosmetyki Mrs. Pinki. Zupełnie tak samo wydarzyło się z moją studencką kapelą Makijaż, która po rozpadzie funkcjonowała w innym składzie i pod nową nazwą. To stare czasy, do których mam ogromny sentyment, a wzięcie udziału w projekcie „Mery Spolsky gra Kontrolę W. & Kosmetyki Mrs Pinki” spełnia marzenia sprzed lat tej rockowej dziewczyny z gitarą elektryczną - Mery Spolsky.