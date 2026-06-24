Klasyk Oasis stał się hymnem Anglii na Mundialu. Liam i Noel Gallagher zareagowali na skok odtworzeń w streamingu

XXIII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej rozpoczęły się oficjalnie 11 czerwca, kiedy to rozegrane zostały pierwsze mecze. Rozgrywki wciąż trwają i powoli, wielkimi krokami zbliżają się do fazy pucharowej.

Na ten moment wciąż nie wiadomo, czy znajdzie się w niej jeden z faworytów całych mistrzostw. Mowa o reprezentacji Anglii, o której mówi się obecnie szczególnie głośno w kontekście sensacyjnego starcia z reprezentacją Ghany. Nieoczekiwanie mecz obu drużyn zakończył się remisem, co powoduje, że obecnie obie są bliskie wejścia do fazy pucharowej. Przed Anglią jeszcze jeden mecz w ramach fazy grupowej, w którym to reprezentacja zmierzy się z Panamą. Odbędzie się on w sobotę 27 czerwca o godzinie 23:00 czasu polskiego.

Największe przeboje Oasis

Kultowy utwór Oasis wybrzmiewa na tegorocznym Mundialu!

Nieoczekiwanie udział Anglii w Mundialu ma pewne związku z... zespołem Oasis! Chodzi o sytuację, która miała miejsce po wygranym 4:2 meczu reprezentacji z Chorwacją. Na jego zakończenie fani Anglików oraz kilku piłkarzy zaśpiewało na cały stadion razem kultowe Wonderwall. Tym samym o kompozycji zaczęło się mówić jak o nieoficjalnym hymnie Anglii na Mistrzostwach.

Teraz głos w tej sprawie zabrali muzycy Oasis. Noel Gallagher w wywiadzie dla "The Sun" stwierdził, że nie ma nic przeciwko temu, aby Wonderwall zaczęło pełnić zupełnie nową funkcję. Muzyk powiedział, że dziś już utwór ten należy do ludzi, a moment, który miał miejsce po meczu określił jako "magiczny".

Własnego komentarza nie odmówił sobie także Liam Gallagher. Wokalista zareagował na oświadczenie platformy Spotify, która udostępniła dane wskazujące, że po sytuacji z reprezentacją Anglii w roli głównej wzrosła o aż 50% liczba odsłuchów Wonderwall na Wyspach. Liam, jak to ma w zwyczaju, zamieścił komentarz na portalu "X" pisząc wymowne: "I słusznie, to jest pieprzony klasyk i brzmię w nim BIBLIJNIE".

And rightly so it’s a fucking classic and I sound BIBLICAL on it— Liam Gallagher (@liamgallagher) June 23, 2026

Sprawdź 5 ciekawostek o albumie "(What's the Story) Morning Glory?":