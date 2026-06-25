Dawid Podsiadło zagra w Warszawie. Organizatorzy przygotowali się na ekstremalne upały

Woda na koncercie Dawida Podsiadły na PGE Narodowym

Jednym z najgorętszych muzycznych wydarzeń tego roku są warszawskie koncerty Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Finał trasy Obrotowy Tour zaplanowano na 27 i 28 czerwca. Uwagę fanów zwracają jednak niepokojące prognozy pogody, przewidujące pierwsze w tym roku ekstremalne upały. W sobotę termometry mogą pokazać ponad 35 stopni, a w niedzielę temperatura zbliży się do 40. Reagując na te doniesienia, organizatorzy podjęli decyzję o znacznym ułatwieniu dostępu do wody podczas imprezy. Nie ma limitu wnoszonej wody. Zwiększono liczbę beczkowozów z darmową wodą pitną. Rozszerzono ilość kurtyn wodnych, a woda w punktach gastronomicznych będzie w cenie 3 złotych. Więcej praktycznych wskazówek, jak radzić sobie podczas koncertów w takich warunkach pogodowych, przedstawiono poniżej.

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Chorzów - koncert Dawida Podsiadło

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Organizatorzy zezwalają na wnoszenie na teren imprezy fabrycznie zamkniętych butelek z wodą (do 0,5 l) oraz pustych bidonów . Dodatkowo, aby ułatwić nawodnienie, w punktach gastronomicznych woda będzie dostępna w specjalnej cenie 3 zł.

. Dodatkowo, aby ułatwić nawodnienie, w punktach gastronomicznych woda będzie dostępna w specjalnej cenie 3 zł. Uczestnicy będą mogli korzystać z bezpłatnych punktów, w których napełnią swoje kubki i bidony. Przygotowano pulę 50 tysięcy darmowych porcji wody na każdy dzień, a kolejne 50 tysięcy butelek zostanie rozdanych osobom na stadionie .

. Dla ochłody przed obiektem zainstalowane zostaną kurtyny wodne. Zaleca się również wzięcie ze sobą wachlarzy oraz małych ręczników – po zmoczeniu świetnie sprawdzą się jako chłodzący kompres.

Warto zrezygnować z picia alkoholu i napojów z kofeiną, gdyż przyspieszają one odwodnienie organizmu.

Organizatorzy apelują o noszenie nakryć głowy, stosowanie kremów z filtrem oraz wybieranie ubrań, które są lekkie i mają jasne kolory.