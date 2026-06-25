Nie żyje żona założyciela zespołu TSA. Justyna Nowak zmarła po walce z chorobą

Informację o tragicznej śmierci żony Andrzeja Nowaka podano w mediach społecznościowych. Znany dziennikarz muzyczny Tomasz Dereszyński udostępnił na Facebooku poruszający wpis o odejściu 49-latki. Podano również szczegółowe informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych.

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Gdzie spocznie Justyna Nowak? Wzruszające szczegóły pożegnania

Pożegnanie odbędzie się na cmentarzu komunalnym w Rudzie Śląskiej, w grobie naszego taty, gdzie zostanie złożony relikwiarz z onyksu w kolorze aury Justynki. Już takie symboliczne serduszko, żeby nasza mama miała cząstkę swojej córki blisko siebie, żeby nie musiała tęsknić i zawsze mogła zapalić jej światełko. Odprowadzenie i złożenie urny z prochami Justynki odbędzie się w Warszawie, na Powązkach.

Nieudana walka z chorobą żony legendarnego muzyka TSA

Żona Andrzeja Nowaka przez długi czas zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które niestety zakończyły się jej śmiercią. Wcześniej prowadzono zbiórkę funduszy na niezbędne leczenie, a wielbiciele twórczości zmarłego muzyka hojnie wspierali finansowo żonę swojego idola.

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Błagam Was o pomoc dla Justyna Nowak żony śp. Andrzeja Nowaka. Justyna walczy jak lew, jest cudowna, dzielna. Andrzej tyle nam dał, więc i my bądźmy chojni. Bardzo Was o to proszę.

Taki apel na swoim profilu na Facebooku zamieścił wokalista zespołu 5 RANO. Uroczystości pogrzebowe Justyny Nowak zaplanowano na 25 czerwca w Kaplicy Domu Pogrzebowego w Głubczycach, a najbliżsi poprosili o nieskładanie wieńców z tej okazji.

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