Te zespoły rockowe zarobiły najwięcej na koncertach w 2026 do tej pory. Imponujące sumy?

Kończy się już czerwiec, a to oznacza, że pierwsze pół roku 2026 roku oficjalnie za nami! Nic więc dziwnego, że przy tej okazji zewsząd od kilku dni napływają różne podsumowania tego, co wydarzyło się w trakcie ostatnich sześciu miesięcy. Są to w dużej mierze zestawienia, starające się zebrać wybory danych redakcji, co do najlepszych utworów, płyt czy filmów minionego półrocza.

Nie brak jednak i rankingów, które oparte są nie na gustach, a na twardych danych. Mowa o raporcie, opublikowanym przez prestiżowy branżowy magazyn "Pollstar". Zajmuje się ono dostarczaniem informacji profesjonalnym organizatorom koncertów, agentom koncertowym, menadżerom artystów, kierownikom obiektów i innym podmiotom zaangażowanym w branżę rozrywki na żywo.

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Te gwiazdy zarobiły najwięcej na koncertach w 2026 roku. Kto ze świata rocka pojawia się w zestawieniu?

Tym razem "Pollstar" postanowił przyjrzeć się temu, co zadziało się w koncertowym świecie w pierwszej połowie 2026 roku. Magazyn właśnie przedstawił listę wykonawców, wykonawczyń i zespołów, którzy już w tym okresie czasu zarobili najwięcej na trasach koncertowych. Jeśli chodzi o ogólne wnioski, raport wskazuje, że w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku, wzrosły przychody brutto z koncertów, które osiągnęły poziom 3,16 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 12,3 procent w porównaniu z 2025 rokiem. Również sprzedaż biletów wzrosła o 12,8 procent rok do roku.

Swoją cegiełkę do tych wyników dołożyły także rockowe ikony! Na czwartym miejscu listy znalazł się zespół AC/DC, który zarobił do tej pory na koncertach ponad 120 milionów dolarów, sprzedając 907 000 biletów na zaledwie 15 koncertów. Cztery oczka niżej znaleźli się Panowie z Eagles, którzy dorobili się niemal 70 milionów dolarów za sprzedane 235 tysięcy biletów. Zestawienie domykają Trans-Siberian Orchestra (60 milionów dolarów za sprzedane 774 057 biletów na 109 koncertów). Na miejscu dziesiątym znalazł się Bruce Springsteen. Do tej pory muzyk zagrał 14 koncertów, na które sprzedał prawie 230 tysięcy, co dało mu 58,5 milionów dolarów.

Na szczycie całej listy znalazł się natomiast Bad Bunny. Portorykański muzyk zarobił imponujące 225 milionów dolarów za 27 koncertów, na które sprzedał aż 1,6 miliona biletów! Poniżej pełna lista artystów, którzy zarobili najwięcej na koncertach w pierwszej połowie 2026 roku.

Bad Bunny: $225.1m Lady Gaga: $209.4m BTS: $139.6m AC/DC: $120.3m Ed Sheeran: $105.1m Seventeen: $75.9m Cardi B: $72.1m Eagles: $69.7m TSO: $60.4m Bruce Springsteen: $58.5m

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