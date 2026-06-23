Z francuskiej prowincji prosto w ogień muzycznego piekła. Spektakularne występy z Hellfest 2026 dostępne za darmo na ARTE. tv!

Podczas tegorocznej edycji ARTE.tvo siDzięki transmisjom z występów miłośnicy ciężkiego grania z całej Europy mają okazję wziąć udział w tym wyjątkowym widowisku. Kamery zarejestrowały ponad czterdzieści koncertów ze wszystkich scen festiwalu, perfekcyjnie oddając ciężkie riffy, spektakularne efekty pirotechniczne i niepodrabialną energię wielotysięcznego tłumu. Część z tych występów można było śledzić w czasie rzeczywistym, ale to nie koniec festiwalowej przygody. Teraz platforma ARTE.tv udostępnia starannie wyselekcjonowane i profesjonalnie nagrane materiały. Oznacza to, że występy z Hellfest można obejrzeć w dowolnym momencie – w doskonałej jakości obrazu i dźwięku, całkowicie za darmo i w pełni legalnie.

Majka Jeżowska w Esce ROCK! Artystka o Dniu Matki, Nergalu, Pol'and'Rock Festival i vlogowaniu

Tegoroczny line-up pękał w szwach od legendarnych zespołów. Wśród koncertów dostępnych na ARTE.tv, znalazły się formacje kształtujące historię muzyki ekstremalnej. Na szczególną uwagę zasługuje występ Behemotha – polskiego fenomenu i absolutnych mistrzów blackened death metalu. Ich koncerty słyną z widowiskowej oprawy scenicznej, teatralnej estetyki oraz charakterystycznego połączenia ekstremalnego metalu z rozbudowaną symboliką. Kolejnym mocnym punktem programu była Sepultura. Brazylijscy pionierzy groove i thrash metalu, którzy zdefiniowali ciężkie brzmienie lat 90., wciąż udowadniają, że plemienne rytmy połączone z agresywnymi gitarowymi riffami to mieszanka wybuchowa. Nie zabrakło również klasyki m.in. w postaci zespołu Anthrax – członków kultowej „Wielkiej Czwórki” thrash metalu. Ich muzyka, charakteryzująca się zawrotnym tempem, ciętymi riffami i punkową energią, od dekad udowadnia, że thrash to gatunek wiecznie żywy, a sami nowojorczycy wciąż potrafią rozniecić pod sceną potężne pogo.

Poza wymienionymi tytanami, katalog ARTE.tv z tegorocznego Hellfestu to prawdziwy skarbiec dla fanów szeroko pojętej muzyki gitarowej. Znajdziemy tu koncerty zespołów z każdego zakątka muzyki ekstremalnej: od melodyjnego punk rocka i pop-punku w wykonaniu formacji takich jak Lagwagon czy All Time Low, przez niepowtarzalny rockowy magnetyzm The Pretty Reckless i stadionową energię Papa Roach, aż po folkowo-pirackie hymny od Alestorm czy nordyckie brzmienia Skáld. Dla fanów najcięższych gatunków ARTE.tv przygotowało również brutalne i techniczne uderzenia od takich legend death metalu jak Deicide, Carcass czy symfoniczno-ekstremalny Septicflesh.

Raz w roku, a dokładniej w połowie czerwca, otoczone winnicami miasteczko Clisson porzuca swój senny klimat, by stać się światową stolicą muzyki ekstremalnej. To właśnie w tej malowniczej, z pozoru spokojnej okolicy budzi się prawdziwe, mroczne serce hardcore'u. Hellfest to festiwal o wielkiej renomie, powołany do życia w 2006 roku przez Benjamina Barbauda oraz Yoanna Le Nevé i jest następcą legendarnego Fury Fest. Oferuje występy najważniejszych wykonawców z nurtu metalu, punka oraz hard rocka. Choć w swojej historii impreza mierzyła się z protestami środowisk konserwatywnych, to z roku na rok rosła w siłę, bijąc kolejne rekordy frekwencji i przyciągając setki tysięcy uczestników z ponad 50 krajów. Tegoroczna, 19. edycja była prawdziwym rajem dla fanów ciężkiego grania – na scenach wystąpiło łącznie aż 183 artystów, dostarczając uczestnikom czterech dni niezapomnianych wrażeń. Obecnie jest to wydarzenie, które każdego dnia gromadzi ponad 60 tysięcy fanów i zasila lokalną gospodarkę, generując ponad 35 milionów euro.

Teraz koncerty z festiwalu Hellfest 2026 są dostępne na ARTE.tv. Wystarczy wejść na stronę, wybrać ulubiony zespół i dać się porwać festiwalowemu szaleństwu – całkowicie za darmo, a co najważniejsze, z gwarantowanym miejscem w pierwszym rzędzie.

Helfest 2026 znajdziesz TU!

Behemoth na Mystic Festival 2026 - zobacz zdjęcia: