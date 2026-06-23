Zespół LOR z ważnym przesłaniem społecznym na Dzień Ojca, czyli #twojtatanieplakal

Przychodzi czas, gdy chcemy się porozumieć i wreszcie zbudować mądrą oraz czułą relację. Tylko jak to zrobić? Dziewczyny z LOR mówią: „Hej, widzimy Was i wiemy, że Wam też nie jest lekko, by się dogadać!”.

Paulina Sumera, autorka wszystkich tekstów LOR, dodaje: „Nie łudzę się oczywiście, że dzięki jednej piosence uda się przerwać cykl doświadczeń i schematów powielanych przez lata, ale nie zgadzam się na świat, w którym łzy traktowane są jako słabość. Mam nadzieję, że Twój tata nie płakał otworzy dla kogoś przestrzeń do szczerej, zdrowej rozmowy - przynajmniej z samym sobą".

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Kampania #twojtatanieplakal ma kilka odsłon. Call to action jest spot, w którym Jagoda, Paulina i dwie Julki, zachęcają, by w tym roku, zamiast jedynie opublikować w social mediach zdjęcie swojego taty, napisać o nim kilka ciepłych zdań, opatrzyć wpis #twojtatanieplakal, a potem... mu to osobiście powiedzieć. 17 czerwca na przystankach największych polskich miast pojawiły się także cyfrowe citylighty z wizerunkiem zespołu oraz kodem QR przenoszącym do szczegółów kampanii #twojtatanieplakal.

W Dzień Ojca premierę ma teledysk do tej wyjątkowej piosenki, w którym fragmenty wyprzedanego tegorocznego koncertu LOR w Stodole, przeplatają się z historią młodego mężczyzny, spacerującego po Warszawie. Czy znajdowane przypadkiem zdjęcia zainspirują go do sięgnięcia po telefon i zadzwonienia do własnego ojca...? W postać bohatera wciela się gościnnie Patryk Pietrzak, autor i wykonawca jednej ze zwrotek piosenki. Dodatkowego smaczku nadaje klipowi ktoś, kto pojawia się na samym jego końcu, a kto nosi to samo, co Patryk, nazwisko.

Partnerem społecznym wydarzenia jest Fundacja Nowej Wspólnoty, prowadząca w całej Polsce dialogi pt. „Panowie, gadamy!”. To projekt, który ma na celu uruchomić szeroką i szczerą rozmowę o byciu mężczyzną w dzisiejszej Polsce. Bez haseł, ideologii i gotowych odpowiedzi. Raport podsumowujący działania Fundacji dostępny jest od dzisiaj na stronie fundacji.