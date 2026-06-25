Czerepach znowu w akcji! Artur Barciś wrócił na plan i pokazał nagranie z metamorfozą w bohatera serialu "Ranczo"!

Już pod koniec tego roku z obozu stacji TVP1 oficjalnie napłynęły informacje o tym, że dziesięć lat po zakończeniu emisji Rancza powstaną nowe odcinki serialu! Temat nieco ucichł na kilka miesięcy, by powrócić wraz z początkiem czerwca, kiedy to ogłoszono, że oficjalnie ruszają prace na planie produkcji, zatytułowanej Ranczo: Zemsta Wiedźm.

Już teraz wiadomo co nie co na temat tego wyczekiwanego projektu. Powstanie sześć odcinków serialu według scenariusza nieżyjącego już Roberta Bruttera, za dostosowanie którego do obecnych realiów odpowiada syn autora, Marcin Grembowicz. Ranczo: Zemsta Wiedźm ma mieć swoją premierę jeszcze jesienią tego roku. Pewne jest już także, co z pewnością najbardziej interesuje widzów i widzki, że w serialu zobaczymy oryginalną obsadę z poprzednich sezonów produkcji! Na planie zameldowali się już chociażby Ilona Ostrowska, czyli serialowa Lucy, Cezary Żak - bracia Piotr i Paweł Kozioł, Katarzyna Żak, czyli uwielbiana Solejukowa, Grażyna Zielińska, Bartłomiej Kasprzykowski - a teraz także Artur Barciś!

Ranczo. Metamorfoza Artura Barcisia do roli Czerepacha

Tak będzie się prezentował serialowy Czerepach w nadchodzących odcinkach!

Poinformował o tym sam aktor za pośrednictwem nagrania, które pojawiło się w jego mediach społecznościowych w środę 24 czerwca. Aktor daje na nim do zrozumienia, że przed nim pierwszy dzień zdjęciowy - a co za tym idzie także wizyta w charakteryzatorni! Ta była konieczna, gdyż w ostatnim czasie słynny aktor prezentował zupełnie inny wizerunek w porównaniu do tego, jaki miał w Ranczu. W ostatnim czasie elementem image Barcisia był zarost - którego postanowił się całkowicie pozbyć właśnie na rzecz powrotu na ekrany jako Arkadiusz Czerepach.

Jak w nadchodzących odcinkach będzie się prezentował "czarny charakter" serialu? Poniżej efekty metamorfozy Artura Barcisia!

Autor: Telewizja Polska/ Facebook

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