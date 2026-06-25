Czerepach znowu w akcji! Artur Barciś wrócił na plan i pokazał nagranie z metamorfozą w bohatera serialu "Ranczo"!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-25 11:47

Praca na planie nowych odcinków legendarnego "Rancza" wre! Wiele gwiazd już bierze udział w zdjęciach, a dla niektórych ten proces się dopiero rozpoczyna. Okazuje się, że teraz do serialowych Wilkowyj zawitał Artur Barciś, czyli serialowy Czerepach! Aktor pokazał za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych nagranie, na którym przeobraża się w swoją postać!

Aktor Artur Barciś w okularach, w jasnym garniturze i czerwonym krawacie z białymi kwadratami, siedzi na krześle przy biurku. Dowiaduj się więcej o powrocie Czerepacha z serialu „Ranczo” na naszym portalu.
Autor: AKPA/ Materiały prasowe Ranczo. Arkadiusz Czerepach (Artur Barciś)

Już pod koniec tego roku z obozu stacji TVP1 oficjalnie napłynęły informacje o tym, że dziesięć lat po zakończeniu emisji Rancza powstaną nowe odcinki serialu! Temat nieco ucichł na kilka miesięcy, by powrócić wraz z początkiem czerwca, kiedy to ogłoszono, że oficjalnie ruszają prace na planie produkcji, zatytułowanej Ranczo: Zemsta Wiedźm.

Już teraz wiadomo co nie co na temat tego wyczekiwanego projektu. Powstanie sześć odcinków serialu według scenariusza nieżyjącego już Roberta Bruttera, za dostosowanie którego do obecnych realiów odpowiada syn autora, Marcin Grembowicz. Ranczo: Zemsta Wiedźm ma mieć swoją premierę jeszcze jesienią tego roku. Pewne jest już także, co z pewnością najbardziej interesuje widzów i widzki, że w serialu zobaczymy oryginalną obsadę z poprzednich sezonów produkcji! Na planie zameldowali się już chociażby Ilona Ostrowska, czyli serialowa Lucy, Cezary Żak - bracia Piotr i Paweł Kozioł, Katarzyna Żak, czyli uwielbiana Solejukowa, Grażyna Zielińska, Bartłomiej Kasprzykowski - a teraz także Artur Barciś!

Ranczo. Metamorfoza Artura Barcisia do roli Czerepacha

Tak będzie się prezentował serialowy Czerepach w nadchodzących odcinkach!

Poinformował o tym sam aktor za pośrednictwem nagrania, które pojawiło się w jego mediach społecznościowych w środę 24 czerwca. Aktor daje na nim do zrozumienia, że przed nim pierwszy dzień zdjęciowy - a co za tym idzie także wizyta w charakteryzatorni! Ta była konieczna, gdyż w ostatnim czasie słynny aktor prezentował zupełnie inny wizerunek w porównaniu do tego, jaki miał w Ranczu. W ostatnim czasie elementem image Barcisia był zarost - którego postanowił się całkowicie pozbyć właśnie na rzecz powrotu na ekrany jako Arkadiusz Czerepach.

Jak w nadchodzących odcinkach będzie się prezentował "czarny charakter" serialu? Poniżej efekty metamorfozy Artura Barcisia!

Artur Barciś jako Czerepach na planie Ranczo: Zemsta Wiedźm
Autor: Telewizja Polska/ Facebook

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