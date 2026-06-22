Jarvis Cocker (Pulp) zakłócił kiedyś występ Michaela Jacksona. "Po tej sprawie wszyscy wiedzieli, kim jestem"

Pod koniec lat siedemdziesiątych, w angielskim Sheffield, powstała formacja Pulp, na której czele – od samego początku – stoi wokalista Jarvis Cocker. Nie każdy o tym pamięta, ale w przeszłości muzyk zasłynął z tego, że... zakłócił występ samego Michaela Jacksona.

Cała sytuacja miała miejsce w 1996 roku podczas imprezy Brit Awards. Król Popu wykonywał, wraz z dziećmi, słynny utwór Earth Song. W pewnym momencie na scenie pojawił się nagle lider Pulp. Zanim wyprosiła go ochrona wydarzenia, wykonał kilka nieprzyzwoitych gestów. Jarvis Cocker, w tegorocznym wywiadzie dla magazynu Mojo, przyznał otwarcie, że ten incydent wpłynął mocno na jego dalszą karierę.

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Na początku sprawa wyglądała bardzo źle. Oskarżono mnie o nagabywanie dzieci ze sceny i takie tam, a także o to, że pokazałem goły tyłek, co nie było prawdą. Po tej sprawie wszyscy wiedzieli, kim jestem. Zawsze chciałem być sławny, ale nie można decydować o poziomie sławy, jaką się osiągnie, a to mnie trochę przytłoczyło. Nie chodziło o muzykę, tylko o jedną, dość nietypową rzecz, którą zrobiłem… Wówczas stało się to naprawdę trudne do zniesienia, bo po prostu nie mogłem nigdzie wyjść. Więc tak, życie stało się mroczne. To wpędziło mnie w stan, z którego wydostanie się zajęło mi sporo czasu, na pewno ponad 10 lat. Ale dałem radę, więc nie mogę teraz narzekać – opowiedział muzyk Pulp.

Pulp powrócili z nowym albumem po ponad 20 latach

Na to fani formacji Pulp czekali bardzo, ale to bardzo długo - w końcu się jednak doczekali. Muzycy w ubiegłym roku wydali nowy studyjny album. Krążek zatytułowany More ukazał się na rynku 6 czerwca 2025 nakładem wytwórni Rough Trade Records. Znalazło się na nim 11 premierowych kompozycji. Całość wyprodukował James Ford, znany ze współpracy m.in. z Arctic Monkeys czy Fontaines D.C.

– To pierwszy album Pulp od czasu "We Love Life" z 2001 roku. Tak, pierwszy od 24 lat. Jak to się stało? Cóż, kiedy wróciliśmy do koncertowania w 2023 roku, podczas prób dźwięku ćwiczyliśmy nowy utwór "Hymn of the North", który ostatecznie zagraliśmy pod koniec drugiego koncertu w Sheffield Arena. To otworzyło tamę – reszta utworów powstała w pierwszej połowie 2024 roku, a kilka to odświeżone pomysły sprzed lat – powiedział, cytowany w informacji prasowej, Cocker.

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