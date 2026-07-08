Grigorij czy Gustlik? Dopasuj w TYM quizie tekst do bohatera z serialu "Czterej Pancerni i pies"

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-08 16:04

Serial "Czterej Pancerni i pies" bardzo szybko po premierze zyskał ogromną sympatię widzów i widzek. Produkcja, mimo premiera niemal sześćdziesiąt lat temu (!), wciąż cieszy się ogromną sympatią i uznaniem. Z pewnością każda osoba byłaby w stanie wskazać na innego z bohaterów jako na swojego ulubionego - z tego grona z pewnością jednak wyróżniali się Grigorij i Gustlik! Czy rozpoznasz ich legendarne teksty?

Który z nich to powiedział: Grigorij czy Gustlik? Dopasuj cytat do bohatera serialu Czterej Pancerni i pies
Autor: Materiały TVP/ Materiały prasowe Dopasuj wypowiedź do Grigorija lub Gustlika z "Czterech Pancernych i psa"

Choć mamy jeszcze 2025 rok, to już na tym etapie warto zapisać sobie w pamięci fakt, że dokładnie za rok minie równo sześćdziesiąt (!) lat od premiery serialu, który z pewnością na zawsze zmienił oblicze polskiej telewizji i złotymi zgłoskami zapisał się w jej historii. Mowa oczywiście o produkcji, zatytułowanej Czterej Pancerni i pies! Jej pierwszy epizod został wyświetlony na antenie Telewizji Polskiej 9 maja 1966 roku. Na kolejny, drugi sezon serialu jego wielbiciele i wielbicielki musieli jednak czekać aż trzy lata - ten powrócił na mały ekran w 1969 roku, by wraz z premierą ostatniego, trzeciego sezonu rok później domknąć całą opowieść o załodze czołgu u T-34-85 nr 102, znanego powszechnie pod nazwą "Rudy".

Główną obsadę Czterech pancernych i psa stworzyli: Olgierd (Roman Wilhelmi), Janek (Janusz Gajos), Gustlik (Franciszek Pieczka), Grigorij-Grześ (Włodzimierz Press), Tomek (Wiesław Gołas), Wichura (Witold Pyrkosz) oraz oczywiście tytułowy pies - Szarik! Obsadę uzupełniali również Pola Raksa jako Marusia oraz Barbara Krafftówna jako Honorata.

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Dopasujesz cytat do bohatera "Czterech Pancernych i psa"? Czas to sprawdzić!

Nie da się ukryć, że z grona tych głównych bohaterów pod względem humoru, zapadających w pamięć tekstów i fraz wyróżniali się Gustaw Jeleń, znany pod pseudonimem Gustlik oraz Grigorij Saakaszwili. Dasz radę dopasować cytat do postaci?

Przekonaj się o tym:

Który z nich to powiedział: Grigorij czy Gustlik? Dopasuj cytat do bohatera serialu "Czterej Pancerni i pies"
Pytanie 1 z 10
Który z nich to powiedział: Grigorij czy Gustlik? "Ty pieruński kopidole"
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