Grigorij czy Gustlik? Dopasuj w TYM quizie tekst do bohatera z serialu "Czterej Pancerni i pies"

Choć mamy jeszcze 2025 rok, to już na tym etapie warto zapisać sobie w pamięci fakt, że dokładnie za rok minie równo sześćdziesiąt (!) lat od premiery serialu, który z pewnością na zawsze zmienił oblicze polskiej telewizji i złotymi zgłoskami zapisał się w jej historii. Mowa oczywiście o produkcji, zatytułowanej Czterej Pancerni i pies! Jej pierwszy epizod został wyświetlony na antenie Telewizji Polskiej 9 maja 1966 roku. Na kolejny, drugi sezon serialu jego wielbiciele i wielbicielki musieli jednak czekać aż trzy lata - ten powrócił na mały ekran w 1969 roku, by wraz z premierą ostatniego, trzeciego sezonu rok później domknąć całą opowieść o załodze czołgu u T-34-85 nr 102, znanego powszechnie pod nazwą "Rudy".

Główną obsadę Czterech pancernych i psa stworzyli: Olgierd (Roman Wilhelmi), Janek (Janusz Gajos), Gustlik (Franciszek Pieczka), Grigorij-Grześ (Włodzimierz Press), Tomek (Wiesław Gołas), Wichura (Witold Pyrkosz) oraz oczywiście tytułowy pies - Szarik! Obsadę uzupełniali również Pola Raksa jako Marusia oraz Barbara Krafftówna jako Honorata.

Obsesja Sławomira Mrożka. Historia z Koprem

Dopasujesz cytat do bohatera "Czterech Pancernych i psa"? Czas to sprawdzić!

Nie da się ukryć, że z grona tych głównych bohaterów pod względem humoru, zapadających w pamięć tekstów i fraz wyróżniali się Gustaw Jeleń, znany pod pseudonimem Gustlik oraz Grigorij Saakaszwili. Dasz radę dopasować cytat do postaci?

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Który z nich to powiedział: Grigorij czy Gustlik? Dopasuj cytat do bohatera serialu "Czterej Pancerni i pies" Pytanie 1 z 10 Który z nich to powiedział: Grigorij czy Gustlik? "Ty pieruński kopidole" Grigorij Gustlik Następne pytanie