Kultowe teksty bohaterów z "Rancza". Spróbuj dopasować w quizie cytat do postaci

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-08 16:03

Niekiedy na ekrany kin czy telewizorów trafiają pewne perełki, produkcje filmowe czy serialowe, które bardzo szybko zyskują miano kultowych czy legendarnych. Tytułem takowej od lat już cieszy się "Ranczo", które zasłynęło chociażby z padających z ust bohaterów powiedzonek. Czy dopasujesz dany tekst do postaci? Spróbuj swoich sił!

Ranczo 7 sezon odc. 85. Solejukowa (Katarzyna Żak) babka (Grażyna Zielińska)
Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe Ranczo 7 sezon odc. 85. Solejukowa (Katarzyna Żak) babka (Grażyna Zielińska)

Zdarza się niekiedy w historii kina czy telewizji, że scenariusz powstały do danego filmu czy serialu szczególnie mocno przypada widzom i widzkom do gustu. Mamy tu na myśli nie tylko zarys fabuły, pomysł na historie i charakter danych bohaterów i bohaterek, ale także tekst sam w sobie, a więc słowa, wrażenia, całe zwroty, które padają z ust postaci. Dość często zdarza się, że określona fraza, słyszalna w danym projekcie, tak bardzo przypada wszystkim do gustu, że staje się wręcz elementem mowy potocznej, wyrażeniem wykorzystywanym w codziennych rozmowach z bliskimi czy przyjaciółmi.

Można by wymieniać w nieskończoność liczne, dziś już absolutnie legendarne powiedzonka, które przez osiem lat emisji padały z ust różnych postaci serialu "Ranczo". Produkcja od samego początku wyróżniała się skryptem, sposobem wysławiania się danych charakterów. W przypadku tego projektu za słynny scenariusz odpowiedzialni byli Robert Brutter (Andrzej Mariusz Grembowicz) oraz Jerzy Niemczuk.

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Znasz kultowe powiedzonka postaci z "Rancza"?

Czy pamiętasz, która postać kultowego serialu wypowiedziała dany tekst?

Rozwiąż quiz i przekonaj się:

Czas na quiz z "Rancza"! Dopasujesz cytat do bohaterka lub bohaterki?
Pytanie 1 z 10
Która postać z "Rancza" to powiedziała? "Łaska wyborców, panie wójcie, na pstrym koniu jeździ"

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