Kultowe teksty bohaterów z "Rancza". Spróbuj dopasować w quizie cytat do postaci

Zdarza się niekiedy w historii kina czy telewizji, że scenariusz powstały do danego filmu czy serialu szczególnie mocno przypada widzom i widzkom do gustu. Mamy tu na myśli nie tylko zarys fabuły, pomysł na historie i charakter danych bohaterów i bohaterek, ale także tekst sam w sobie, a więc słowa, wrażenia, całe zwroty, które padają z ust postaci. Dość często zdarza się, że określona fraza, słyszalna w danym projekcie, tak bardzo przypada wszystkim do gustu, że staje się wręcz elementem mowy potocznej, wyrażeniem wykorzystywanym w codziennych rozmowach z bliskimi czy przyjaciółmi.

Można by wymieniać w nieskończoność liczne, dziś już absolutnie legendarne powiedzonka, które przez osiem lat emisji padały z ust różnych postaci serialu "Ranczo". Produkcja od samego początku wyróżniała się skryptem, sposobem wysławiania się danych charakterów. W przypadku tego projektu za słynny scenariusz odpowiedzialni byli Robert Brutter (Andrzej Mariusz Grembowicz) oraz Jerzy Niemczuk.

Pamiętacie Pietrka z "Ranczo"? Nieźle się zmienił!

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